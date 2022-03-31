Başkan Genç’ten Reşadiye Kavşağı ve Boztepe viyadükleri için özeleştiri

Trabzon’da yapımı süren Kanuni Bulvarı Projesi çerçevesince ‘Doğal SİT-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescillenen Boztepe’de ormanlık alandan başlatılan ve tepkilere neden olan yol ve tünel inşaatının siluetinin daha güzel görünüm hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’da tartışmalara neden olan Boztepe viyadükleri ve Reşadiye Kavşağı konusunda düşüncelerini dile getirerek özeleştiride bulundu.

Reşadiye Kavşağı yapımıyla ilgili a ciddi bir yanlış yapıldığını ifade eden Genç, “Bu konuda bir çalışma var hem Karayollarımız hem Büyükşehir Belediyemiz. Eğer yıkabilirsek yıkan bir başkanlar olarak daha çok övgüye sahip olacağız. Yapan değil yıkan başkanlar olarak daha çok övgüye sahip olacağız bundan eminim. Çünkü o yanlış yapıldı” dedi.

Boztepe viyadükleri ve tüneli içinde eleştiride bulunan Genç, burasını güzel bir görünüme kavuşması için belediye olarak çalıştıklarını kaydederek öz eleştiride bulundu.

“Bizim dönemimizde yapılan her şey doğrudur diyemeyiz, böyle bir şey yok” diyen Genç, “Reşadiye Kavşağı için ucube tanımlanacaksa o kavşak için bu tanımı basınla kamuoyunla paylaşmış bir yöneticiyim. Meydan bölgemizdeki viyadüğünde yer altından geçişi daha kolay ise vaktiyle onu da yapmalıydık. Yapamadık ama bana göre o da yapılmalı. İkisi de kötü. Meydandaki viyadük yoğun bir trafik sirkülasyonu alıyordu şeffaf olmamız lazım. Siyaset yapılacaksa siyasetimizi samimiyet üzerinden yapalım. Bizim dönemimizde yapılmış olabilir. Bizim dönemimizde yapılan her şey doğrudur diyemeyiz, böyle bir şey yok. Allah aşkına oradan 15 tane araç geçiyor buradan bayağı bir trafik geçiyor. O da bizim dönemimizde yapılmadı o da doğu değil bana göre. Oranın da Boztepe’nin önünü kestik. O da yer altından geçilebilmeliydi olması gereken odur. Ama Reşadiye’de 15 tane araç geçiyor. Çok ciddi bir yanlış yapılmıştır bunu bizzat bu kelimelerle beraber Ulaştırma Bakanımızla bir toplantıda vali bey Büyükşehir Belediye Başkanımız, vekillerimiz hep beraber paylaştık, çok doğru söylüyorsun dedi. Yıkmalıyız bunu yalnız bu yıkımında bir alt yapısı var. Bu konuda bir çalışma var hem Karayollarımız hem Büyükşehir Belediyemiz. Eğer yıkabilirsek yıkan bir başkanlar olarak daha çok övgüye sahip olacağız. Yapan değil yıkan başkanlar olarak daha çok övgüye sahip olacağız bundan eminim. Çünkü o yanlış yapıldı. Tıpkı viyadükler gibi onu da savunmuyorum ben. Boztepe viyadüklerini biz Karayolları Genel Müdürümüz, Ortahisar Belediyesi olarak peyzaj konusunda bir iş birliği ortaya koyduk bir çalışma yaptık. Şimdi genel müdürlüğümüzle beraber onu paylaşacağız çalışma bitti. Ben de geçen hafta çalışmayı gördüm. O peyzajı o görüntüyü o viyadüklerin görüntüsünü nasıl silüeti uygun hale getirerek güzel bir görselliğe kavuşturabiliriz. Ben bunu mecliste de söyledim. Tabi ki alternatif daha faklı bir güzergâh olsaydı çok daha iyi olurdu. En azından peyzajıyla birlikte o çalışmayı daha güzel bir silüet haline getirmek için belediye olarak da çalışıyoruz” şeklinde konuştu.