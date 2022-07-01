Başkan Genç, Vali Ustaoğlu’na Hasanpaşa Hamamı’ndaki restorasyon çalışmalarını anlattı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile birlikte restorasyon süreci devam eden tarihi Hasanpaşa Hamamı’nda incelemelerde bulundu.

Restorasyon süreciyle ilgili Trabzon Vali Ustoğlu’nu bilgilendiren Başkan Genç, çalışmalar bittiğinde binayı gençlere yönelik kültürel ve sosyal amaçlı etkinliklerin icra edilebileceği bir mekân halinde hizmete açacaklarını ifade ederek, “Tarihin bize bıraktığı bir eser burası. 1890’lı yıllarda II. Abdülhamit zamanında biliyorsunuz Anadolu’da birçok şehirlerde han, hamam, kervansaray, mektep vb. eserler yapıldı. Onların bir tanesindeyiz. Tarihin bize bıraktığı, emanet ettiği bir eser. Askeri hamam olarak teşekkül ettirilmiş binamız. Ve hamam olarak da kullanılmış ama zamanla bırakılmış, terk edilmiş. Biz göreve geldiğimizde bu konuyla ilgili valimizle yaptığımız istişarede devralmak talebimizi kendilerine ilettik ve burayı devraldık. Şu anda Valiliğimizin de desteğiyle ve kurul onaylı projemiz doğrultusunda tamamen orjinaline uygun olarak gün yüzüne çıkaracağız. Burada birçok orijinal unsur var. Ve hakikaten de kendini gün yüzüne çıkarmak isteyen bir eser halinde İnşallah, tamamlayıp hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Böylece tarihimize, ceddimize saygının, hürmetin gereğini de bir anlamda ifa etmiş olacağız.” şeklinde konuştu.

Restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirilerek binanın hizmete açılacağını kaydeden Başkan Genç, “Yapımcı firmamız şartname taahhüdüne uygun olarak çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah, bu yıl sonuna doğru bitireceğiz ve yıl sonuna kadar da hizmete alacağız. Çevre düzenlemesinin bu eserin tarihi ağırlığına yakışır bir şekilde olmasını istiyoruz, sıradan olmasını istemiyoruz. Çünkü biz özellikle burayı gençlerimizin gelip, görmesini istiyoruz. Zaten kültür ve sosyal amaçlı olarak burayı kullanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Genç, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’na restorasyon çalışmalarına sağladığı destekten dolayı teşekkürlerini ileterek “Sayın Valimizin bu işin başlangıcından bugüne kadar bize destek oldu. Binanın hem belediyemize devredilmesi hem de restorasyonun yapılmasında destekte bulundu. Bir kez daha Sayın Valimize teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Bu eserin bu şekle gelmesinde hakikaten de Sayın Valimizin emeği büyük, onun gayretleriyle buralara kadar geldik” diye konuştu. .

Trabzon Valiliği tarafından Ortahisar Belediyesi’ne devredilen Hasanpaşa Hamamı 1882 yılında II. Abdülhamit döneminde askeri hastaneye ve askeri kışlaya hizmet vermek için yapıldı. Dönemin Valisi Hasan Paşa’nın adı verilen yapı, uzun yıllar metruk ve harap bir halde kaderine terk edilmişti.