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Başkan Genç Trabzon Fen Lisesi öğrencileri ile buluştu

Trabzon’un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ‘Gençlerle Biz Bize-Tecrübe Söyleşileri’ kapsamında Trabzon Merkez Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu.

TRABZON 08.12.2021, 14:27
Başkan Genç Trabzon Fen Lisesi öğrencileri ile buluştu

Trabzon’un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ‘Gençlerle Biz Bize-Tecrübe Söyleşileri’ kapsamında Trabzon Merkez Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Okul Müdürü İbrahim Şahin ve öğretmenler tarafından karşılanan Genç, öğrencilerle etkileşimli bir söyleşi gerçekleştirerek, öğrenciler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Gençlerin ‘Z’ kuşağı şeklinde kategorize edilmesine karşı olduğunu belirten Başkan Genç, bu tabirin yerine medeniyet kuşağı tabirini kullanmayı tercih ettiğini söyledi. Genç “Şehrin sorunlarıyla ilgili olmanız, duyarlı olmanız çok önemli. Güncel olarak sizlere ‘z’ kuşağı diye hitap edilmesinden kategorize edilmesinden hoşnut değilim. Ben sizlerin eğitim alarak kendinizi geliştireceğinizi düşünüyorum. Bilgi ve teknolojinin getirdiği yeniliklerle kendinizi yetiştireceğinize inanıyorum. O nedenle ben ‘z’ kuşağı diye kategorize etmiyorum. Sizlerin teknolojik imkânların gelişmesi nedeniyle bizim nesilden daha büyük bir avantaj sahibi olduğunu düşünüyorum. Sizleri medeniyet kuşağı olarak adlandırıyorum. Çünkü sizler medeniyetimizin değerlerini bütün dünyada hakim kılmaya gayret edeceksiniz. ‘Z’ kuşağı kuşak farklılıklarını daha da derinleştiren bir tabir. Teknolojik imkânlardan istifade etmeniz sizleri çok daha güzel yerlere getirecektir” dedi.

Yakup Ali Cebeci isimli öğrencinin şehre metro yapılmasıyla ilgili sorusuyla ilgili Genç, “Metro şehir ulaşımında önemli bir vasıta. Yalnız yapımı çok ciddi bir yük teşkil ediyor. Asım Aykan döneminde yabancı firmaya çalışma yaptırıldı. O da fizibiliteye uygun bulunmadı. Meydan bölgesindeki sirkilasyonun eksik çıkması nedeniyle olmadı. Bir önceki başkanımız Gümrükçüoğlu döneminde Akyazı ve üniversite arasında yapılması gündeme geldi. Bu proje şu anda Ulaştırma Bakanlığı’nda... Şimdi ise eski düşünceye döndük. Metrodan ziyade hafif raylı sisteme döndük. İstanbul’da Sultan Ahmet ile Eminönü arasındaki tramvay hattı gibi. Meydan ile Yeni Mahalle ve Pazarkapı arasında böyle bir raylı sistem düşüncemiz var. Zaten Maraş Caddemizi de trafiğe kapatıyoruz. Çünkü Maraş Caddemiz de Kunduracılar ve Uzun Sokak gibi prestij caddelerimizden bir tanesi. Çok yoğun dolmuş ve araç trafiği var. Büyükşehir Belediyemiz burayı trafiğe kapatarak, bisiklet yolu, engelli yolu, yaya yolu, yeşil alan ve oturma banklarıyla birlikte çok güzel bir hale getiriyor” diye konuştu.

Bengi isimli öğrencinin Trabzon Havalimanındaki tahribatlar ve yenilenmesiyle ilgili sorusunu cevaplandıran Genç, konuyla ilgili şunları aktardı:

“Trabzon Havalimanı önemli havayollarından bir tanesine sahip. Hava limanımız yurtiçi ve yurtdışı dışından çok yoğun talep görüyor. Bu konu çok defa gündeme geldi. Ulaştırma Bakanlığı bu konuda çalışıyor. Ulaştırma Bakanımız da Trabzonlu. Dolasıyla bu konuda oldukça avantajlı durumdayız. Bunu hizmet olarak şehrimize yansıtmayı düşünüyoruz. Ya mevcut pist uzatılacak ya da kuzeyde yeni bir pist yapılacak. Biz mevcut pistin uzatılmasından yanayız. Bir zamanlar eleştiri konusu olan ORGİ Havalimanı (Ordu-Giresun) yapıldıktan sonra Trabzon’un kapasitesi azalmak yerine yüzde 20 artmış.”

Başkan Genç, öğrencilere dünya ve Türk edebiyatından klasik diye tabir edilen kitapları ve yazarları okumaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. Genç, öğrencileri belediyenin Tarih Müzesi’ni gezmeye davet etti. Etkinlikte öğrencilere, Atatürk’ün Trabzon Nutku’nun yer aldığı broşür dağıtıldı.

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