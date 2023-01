Başkan Genç, öğrencilere karne hediyesi olarak Akyazı Çocuk Parkı’nı hizmete açtı

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akyazı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Akyazı Çocuk Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Salıncak, kaydırak, tahterevalli gibi birçok oyun grubunun yer aldığı parkta çocuklarla birlikte sohbet eden Trabzon’un Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, miniklere sömestir tatilinde oyun oynamalarının yanı sıra derslerini de ihmal etmemeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu. Genç, parkın açılışına gelen vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve isteklerini dinledi.

Çocuk parklarının sayısını daha da artıracaklarını belirten Başkan Genç, “Çocuklarımız için nitelikli ve kaliteli oyun parkları hayata geçiriyoruz. Özellikle parklarımızda çocukların güvenliğine çok önem veriyoruz. Zeminin sağlıklı ve güvenli olmasına, oyun gruplarımızın tehlikeye mahal vermeyecek yapıda olmasına ve sağlam bir şekilde montajına önem veriyoruz. Hiçbir şekilde çocuklarımızın sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atacak uygulamalara izin vermiyoruz. Çocuklarımız için oyun alanlarını, şehrimiz için de yeşil alan ve parkları hayata geçirmek çok önemli. Onların mutluluğu, sevinci hem bizim için, hem de aileleri için her şeyden önemli. Yavrularımız her şeyden önce eğitimlerine devam edip hayata hazırlanırken, diğer taraftan da mutlu olacakları, eğlenecekleri, koşacakları ve oyun oynayacakları alanların da sayısını artırmamız lazım. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bu çalışmalarda önemli işleri başardı” ifadelerini kullandı.