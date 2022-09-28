Başkan Genç: “Bu roket Yunanistan’a yeter”

Trabzon’un Ortahisar Belediyesi, TEKNOFEST 2022 bünyesinde yapılan Yüksek İrtifalı Roket Yarışması kategorisinde ikinciliği elde eden KTÜ mühendislik fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı için tanıtım ve ödül töreni düzenledi.

Ortahisar Belediye binası önünde mehter takımı konseri ile başlayan törende konuşan Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı’nın tanıtım töreninde konuşan Başkan Genç, “Bugün yanı başımızda yüzyıl önce olduğu gibi emperyalistlerin emperyal politikalarını icra etmek üzere bulunduklarını görüyoruz. Ama bu çalışmalarla ve bu gençlikle beraber inşallah, şu anda emperyalistlerin oyuncağı haline gelen Yunanistan’a, antlaşmalara aykırı bir şekilde adaları silahlandırmaya çalışan Yunanistan’a şurada gördüğümüz roket ve bu on altı genç yeter diyoruz” dedi.

Ortahisar Belediyesinin mutat belediyecilik hizmetleri dışında bu tür proje ve faaliyetlere destek verdiğine vurgu yapan Başkan Genç, “Ortahisar Belediyesi olarak bir taraftan kendi vazifelerimizi yaparken, diğer taraftan bilime, geleceğimize dair teknolojik gelişmeler kayıtsız kalmadık. Savunma sanayiindeki millilik oranının artırılması ve inovasyonla beraber yeni icatlar, yeni İHA’lar, yeni SİHA’lar üretmek için şehrimizin kadim kurumu KTÜ’nün varlığını bir kez daha gururla paylaşmak istiyorum. Bu teknik üniversitemizde yetişen gençler azimleriyle, kararlılıklarıyla beraber projeler geliştirdiler. Bunlara vakıf olunca biz de kayıtsız kalmadık ve bu işi kurumsallaştırmak istedik. Bu güzide kulübümüzü destekledik” diye konuştu.

Takım Kaptanı KTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Umut Genç ise “Bu sadece başlangıç oldu. Sonraki yıl yapılmamış bir şeyi denedik. Kendimize ilke olarak yapılmamışı yapmayı hedef alarak Trabzon’un ilk yüksek irtifa roketini 2022 yılında ürettik. ‘Fırtına A’ isimli yüksek irtifalı roketimizi bayrağımızın renklerine, kırmızı ve beyaz renklere boyadık. Fırtına A Teknofest’te Aksaray’da başarılı bir uçuş gerçekleştirerek büyük bir ilgi topladı ve yarışmada yüksek irtifa kategorisinde şampiyon oldu. Bu yarışmaya birçok ilden takım katıldı ancak Trabzon’un Fırtınası 20 bin feet irtifaya başarıyla yükseldi ve bilimsel görevini başarıyla tamamladı. Bu hususta başarılı olan tek roket olarak şampiyon olarak yerini aldı” şeklinde konuştu.

Törenin son bölümünde Creatiny Roket Takımı üyelerine protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.