Başkan Genç, Akyazı Kütüphanesinde incelemelerde bulundu

Ortahisar Belediyesi tarafından Akyazı Mahallesi’nde yapılan kütüphane binasında incelemelerde bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 19 Mayıs tarihinde kütüphaneyi açacaklarını belirtti.

Akyazı Mahallesinde Belediyeye ait binayı kısa zamanda restore edip güzel bir hale getirdiklerini söyleyen Başkan Genç, "Mahallemizde daha önce Mustafa Yazıcı kütüphanesi bulunuyordu. Kütüphane kapanınca bu bölgedeki öğrencilerimiz, gençlerimiz bizlere bir kütüphane ihtiyacının olduğunu söylediler. Bizde hemen gereğini yaparak bu bölgeye hitap edecek bir kütüphane hayata geçiriyoruz. Hemen okulumuzun yanında mahallemizin merkezinde bulunan alanda bu binayı kütüphane yaparak bölgeye uzun yıllar hizmet edecek. Bu manada gençlerimizi okumaya teşvik etme ve geleceğe daha iyi hazırlamak adına gayret ediyoruz. Okumayı seven, bilinçli nesillerin yetişmesi için çalışıyoruz. Şehir, eğitimle çok daha iyi yerlere gelir. Çünkü eğitimli olmak; çevreye, doğaya ve herkese saygılı olmak demektir. Toplum, kültürle düzelir. İşte bu kütüphaneler, toplumumuzun kültürüne katkı sağlayacak en önemli mekânlardır. Genç kardeşlerim son zamanlarda lise ve üniversite sınavlarında zorlandıklarını söylüyorlar. Zorlanmalarının sebebi, az çalışmaları değil. Artık sınavlar, uzun paragraf sorularının olduğu ve şıkların hepsinin doğru gibi göründüğü bir formattalar. Bu formattaki sınavlarda başarılı olmanın yolu, çok soru çözmekten, konulara çok çalışmaktan geçmiyor. Bu sınavlarda, okuduğunu hızlı anlayan başarılı oluyor. Bunun için de çok okumak gerek. Kitap okumayan genç, ne LGS’de ne de YKS’de başarılı olamayacak. Başarılı olmak isteyen kardeşim bol bol roman okuyacak, dergi okuyacak, içi dolu eserler okuyacak; elinden kitap düşmeyecek. Genç kardeşlerimizi kitaplarla buluşturacak bu güzel kütüphaneler de, bu açıdan bakıldığında gerçekten çok değerliler. Bu kütüphanemizin oluşmasında kitaplarını buraya bağışlayan Mustafa Yazıcı hocama , biz bir gün olsun bırakmayan Muhtarımız Erkan Akpınar’a, Etüd Proje Müdürümüze, Kültür Sosyal İşler Müdürümüze teşekkür ediyorum“ dedi.