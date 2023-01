Başkan Ekim’den özel bireylere özel ilgi

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, özel gereksinimli bireylerle bir araya gelerek etkinliklerine eşlik etti.

Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akçaabat Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen Özel Gereksinimli Bireyler İçin Eğitim Merkezini ziyaret eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim her bir öğrenci ile yakından ilgilendi.

Akçaabat Yıldızlı Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi ziyaretinde duygularını dile getiren Başkan Ekim, özel gereksinimli bireylerin her zaman yanlarında olacağını belirterek, “Benim için her bir vatandaşım çok kıymetli, çok değerli ama özel bireylerin içimdeki yeri apayrı. Özel olarak ilgilenmemiz gereken özel gereksinimli bireylerin her daim yanlarında olacağız. Geçmiş dönemlerde atıl durumda bulunun sosyal konutu Valiliğimiz ve Belediyemiz arasında imzalanan protokol doğrusunda Özel Gereksinimli Bireyler İçin Eğitim Merkezi olarak hayata geçirdik. Burada çok güzel, çok özel bir eğitim merkezi oluştu. İnşaat yapım maliyetleri belediyemiz tarafından karşılanan eğitim merkezinin eğitmen ve öğretmen ihtiyacı ise Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından karşılanmaktadır. Halihazırda bu eğitim merkezinden 15 civarı öğrenim çağı dışında çıkmış özel gereksinimli birey faydalanıyor. Ayrıca günü birlik olarak gelen özel öğrenciler de buradan yararlanıyor. Servislerle beraber Akçaabat’ın çeşitli mahallelerinden gelen öğrenciler burada hem keyifli vakit geçirirken hem de öğrenme imkânı buluyor. Düşünün ki bir aile var ve özel çocuğunu bırakacak kimsesi yok. O çocuğu buraya günübirlik bırakabiliyor ve işini bitirdikten sonra o aile çocuğunu buradan gelip alabiliyor. Etkinlik ve sosyal sınıflar son derece modern olarak donatıldı. Her bir öğrenci yeteneğine ve özelliğine göre ayrı sınıflarda alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alma imkanına sahip. İlçemizin farklı bölgelerine de bu türden eğitim merkezinin açılması gerektiği kanaatindeyim. Özel ilgi ve önem göstermemiz gereken özel bireylere elimizden gelen gayretin fazlasını göstererek hizmet etmemiz gerektiğini biliyorum. Belediye olarak düzenlediğimiz etkinliklere ve faaliyetlere de özel bireylerin ulaşabilmesi için hassasiyet gösteriyoruz. Bunun yanında sadece özel çocuklarımıza özgü kurs ve etkinlikler düzenliyoruz. Özel yavrularımız için ne yapsak azdır” ifadelerini kullandı.