banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Rusya, kiliseyi vurdu!
Rusya, kiliseyi vurdu!
Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti
Kasımpaşa'dan Adana Demirspor'a farklı tarife!
Kasımpaşa'dan Adana Demirspor'a farklı tarife!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti

Başkan Ekim yetim çocuklarla buluştu

Akçaabat Belediyesi Dünya Yetimler Günü münasebetiyle iftar programı düzenlendi.

TRABZON 17.04.2022, 11:20
Başkan Ekim yetim çocuklarla buluştu

Akçaabat Belediyesi Dünya Yetimler Günü münasebetiyle iftar programı düzenlendi.

Her yıl Ramazan Ayı’nın 15. Gününde düzenlenen Dünya Yetimler Günü iftar programına; Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Ergüden, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kesici, Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, Akçaabat Müftüsü Alaettin Kırbıyık, gönüllüler, hayırseverler ve Akçaabat’ta bulunan yetim ve öksüzler aileleriyle birlikte katıldılar.

"Yetim Gülerse Dünya Şenlenir"

Yetim ve öksüz yavrularımızla aynı sofrada oruç açmaktan duyduğu hoşnutluğu dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Sizlerle birlikte oruç açmak benim için çok kıymetli. Hepiniz iftar soframıza hoş geldiniz safalar getirdiniz. Bizler, çocuklara değer veren hele hele sizin gibi yavrularımıza farklı değer veren, yetime sahip çıkan bir inancın mensuplarıyız. Bizler yetim bir peygamberin ümmetiyiz. Sizlerin yüzlerindeki tebessümün dünyayı güzelleştireceğine inanıyoruz. Sevgili dostlarım bir yetimi sevindirip, yüzünü güldürene ne mutlu! Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadisinde şöyle buyuruyor. Yetimin başını Allah rızası için okşayanla cennette komşu olacağız. İşte biz de dinimizin ve insanlığın gereği bu vazifemizi yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Devletimizin ve milletimizin şefkat ve merhamet eli daima siz değerli kardeşlerimin üzerinde olacaktır. Bizler sizin arkanızda, sırtınızı güvenle yaslayabileceğiniz dağ gibiyiz. Kapımız da gönlümüz de daima sizlere açıktır. Tabi ki sizlerin anne babalarınızın yerlerini dolduramayız ama onların hissiyatını bir nebzecik sizlere hissettirebilmek için ben daima yanınızdayım. Bir Belediye başkanı olarak yanınızdayım. Bir abi olarak ya da bir amcanız olarak her daim yanınızdayım. Kapımız da gönlümüz de daime sizelere açıktır" dedi.

"Darüşşafaka Eğitim Kurumu’nun Sınav Başvuruları Devam Ediyor"

Dünya Yetimler Günü iftar programına katılan yetim çocuklarla tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Ekim konuşmasında çok önemli bir konuya da değindi. Başkan Ekim, “Biliyorsunuz günümüzde her bireyin fırsat eşitliğinden yaralanması için devletimizin birçok çalışması mevcuttur. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği için devletimizin Darüşşafaka eğitim kurumları mevcuttur. Sizlere bilgi aktarabilmek adına bu konuyu biraz araştırdım. Bilenleriniz vardır mutlaka ama bilemeyenler için söylüyorum. Darüşşafaka eğitim kurumlarında ilkokul 4. Sınıfa gelen yetim veya öksüz yavrularımız sınava girerek burada belli bir puan aldıktan sonra okuma hakkına sahip oluyor. Yatılı bir okul. Tüm eğitim konaklama ve yeme içme masrafları devlet tarafından karşılanıyor. Çok da kaliteli ve güzel eğitim imkânına sahip bir kurum. İlkokul 4.sınıftan lise sona kadar yani üniversite sınavına kadar burada okuma imkânı buluyor sınavda başarılı olan yavrularımız. Sınav başvuruları 23 Mayıs’ta sona eriyor. 29 Mayıs’ta da sınav yapılacak. Sınava Trabzon ilinde de gidilebiliyor. Bu fırsatı değerlendirmenizi çok isterim” diye konuştu.

"Sizlere Bir Telefon Kadar Yakınım"

Belediye Başkanı Ekim, “Sizlere bir telefon kadar yakınım. Her zaman beni ziyaret edebilirsiniz. Her derdinizi benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere destek olmaya hazırım. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum, siz değerli ailelerine da saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

Program boyunca Akçaabat Türk Halk Müziği Koro Şefi Muharrem Gaydan ve orkestrası tasavvufi eserler ve ilahiler seslendirdi. Bu eserlere muhteşem bir semazen gösterisi eşlik etti. Dünya Yetimler Günü İftar Programı, protokol üyelerinin yetim çocuklara bayramlık çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 17 Nisan 2022
İmsak 04:43
Güneş 06:16
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Sivasspor 33 42
13. Kayserispor 33 42
14. Galatasaray 32 41
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 73
2. Sevilla 32 61
3. Barcelona 30 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 32 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25
10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur