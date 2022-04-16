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Başkan Ekim üniversiteli gençlerle buluştu

Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından biri olan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, gençlerle buluşmalarına devam ediyor.

TRABZON 16.04.2022, 14:40
Başkan Ekim üniversiteli gençlerle buluştu

Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından biri olan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, gençlerle buluşmalarına devam ediyor.

Başkan Ekim, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Akçaabat Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören genç öğrencilerle bir araya geldi. Konuşmasına kendini tanıtarak başlayan Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, eğitim hayatından, mesleğinin niteliklerinden ve belediye başkanı olarak Akçaabat için hedeflerinden bahsetti.

Konuşmasına şu ifadelerle devam eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Özellikle ilçemizde var olan genç nüfusun Akçaabat’ta verimli vakit geçirebilecekleri ve eğlenebilecekleri alanlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda, Söğütlü Mahalle’mizde Kültür Merkezi inşaatının yapımına başladık. Yine siz gençler için Akçaabat’a spor kompleksi kazandırıyoruz. Kültür ve Sanat etkinliklerimizi sizlerin beğenisine sunuyoruz. Tiyatromuz, Türk halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korolarımız, horon kurslarımız, opera bale günlerimiz, konferanslarımız, müzik ve resim kurslarımız var. Bunların hepsi sizler için. Spor faaliyetlerimizi de sizlerden gelen talepler doğrultusunda düzenliyoruz. Belediyemize ait Gençlik Merkezi’nde hemen hemen her spor dalında kursumuz var. Futboldan voleybola, okçuluktan masa tenisine kadar bir sürü spor kursumuz var. Online olarak bunlara siz de başvuru yapıp ücretsiz olarak kurslarımıza katılabilirsiniz. Bunun haricinde yaptığımız bir sürü çalışmamız var. Gençler, lafın özü aslında siz istiyorsunuz; biz yapıyoruz” dedi.

Başkan Ekim, gençlerle sohbetinde gençlere kendisini istedikleri zaman ziyaret edebileceklerini belirterek “Kapımız tüm vatandaşlarımıza ardına kadar açıktır. Bizim düsturumuz gönül belediyeciliğidir. Gönlümüz tüm vatandaşlarımızı kucaklayabilmekten yanadır. Bugün ben sizin yanınıza geldim. Sizler gibi pırıl pırıl genç kardeşlerimi Akçaabat Belediye Başkanlığı’nda ağırlamayı çok isteriz” diye konuştu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, gençlerden de bir istekte bulunarak "Alimler, bilim insanları, şairler, ozanlar dediğimizde hepimizin aklına geçmiş yüzyıllardan isimler gelir. Elbette bu şahıslar hepimiz için çok değerli. Benim gençlerden istirhamım, çok okuyup çok araştırmalarıdır. İlim ve irfan Peşinde koşmalarıdır. Gelişen teknolojiyi bilim için fayda sağlamak için kullanmalarıdır. Neden 21.yüzyılın ozanları, şairleri, yazarları, araştırmacıları, mimarları, edebiyatçıları, yazılımcıları vs. sizler olmıyasınız? Her geçen gün gelişen dünyamızda ve teknolojide tüm bunları mümkün kılmak artık çok daha kolay. Değerli genç kardeşlerim, gelecek sizin ellerinizde şekillenecek. Geleceğimizin söz sahibi sizlersiniz. Geleceği bugünden tasarlamalısınız. İnanarak çok çalışırsanız başarı kaçınılmaz olur” şeklinde konuştu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in konuşmasının ardından gençler tek tek söz alarak istek, talep, şikayet ve önerilerini dile getirdiler. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in gençleri ziyaretinden ve sohbetinden fazlasıyla hoşnut kaldıklarını belirten gençler istişare buluşmalarının her iki taraf için de oldukça verimli geçtiğini söylediler.

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