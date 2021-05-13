Başkan Ekim, Ramazan Bayramı’nda huzurevindeki yaşlıları unutmadı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ramazan Bayramı’nda huzurevindeki yaşlıları unutmadı.

Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve alınan tedbirler nedeniyle toplu olarak bayramlaşma organizasyonlarının yapılamamasından dolayı ilçede birkaç kurum ve kuruluşa ziyaret düzenleyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim hem gittiği yerlerdeki hem de güzergah boyunca gördüğü vatandaşlarla bayramlaşarak tatlı ve çikolata ikram etti. Yıldızlı Mahallesinde bulunan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini, İlçe Emniyet Müdürlüğünü, 112 acil istasyonlarını, itfaiyeyi ve belediye çalışanlarını ziyaret eden Başkan Ekim, "Kovid-19 pandemisi nedeniyle önceki dönemlerde yapılan toplu bayramlaşma törenlerini bu yıl yapamıyoruz. İstedik ki görevleri başındaki çalışanlarla huzurevindeki yaşlıları ziyaret ederek hem bayramlarını kutlayalım hem de onlarla hasbihal edelim. Bu kapsamda İlçemizdeki Huzurevini, Emniyet Müdürlüğünü, itfaiyeyi, sağlık çalışanlarını temsilen 112 acil istasyonlarını ve belediyemiz çalışanlarını ziyaret ederek onların bayramlarını kutlamayı planladık. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle bir kez daha gördük ki gönül köprüleri ne kadar sağlamsa birlikteliğimiz o kadar güçlü. Bu birlikteliğin daim olmasını diliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, korona virüs pandemisinden kurtularak, daha güzel daha coşkulu bayramlara hep birlikte kavuşmak dileğiyle bütün hemşehrilerimin Ramazan Bayramı mübarek olsun” dedi.