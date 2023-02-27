Başkan Ekim: “Akçaabat Karadeniz’de süper meyve ‘Aronya’nın üretim merkezi olacak”

Trabzon’un Akçaabat ilçe Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Akçaabat Ziraat Odası ile işbirliği halinde yapılan ‘Aronya Çiftçi Destekleme Projesi ‘ kapsamında Aronya yetiştiriciliği başvuru sonuçları belli oldu.

Akçaabat genelinde Aronya yetiştiriciliği için başvuru yapan toplam 107 çiftçinin arazileri, Akçaabat Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Akçaabat Ziraat Odası ekipleri tarafından oluşturulan teknik heyetle tek tek gezilip incelendi. İncelemeler sonucunda belirlenen şartlara uygunluk gösteren çiftçiler belirlendi. Toplamda 107 çiftçinin başvurduğu projede 40 asıl 9 yedek üye seçildi. Akçaabat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen ve dikime hazır hale getirilen aronya fideleri, Akçaabat genelindeki çiftçilere verilecek.

Aronya Yetiştiriciliği Çiftçi Destekleme Projesi’nde 40 dönüm araziye 10 bin fidanın verileceğini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Oluşturulan teknik heyet tarafından belirlenen şartlara uygunluk gösteren çiftçilerimiz belirlendi. Belirlenen çiftçilerimize belediyemiz seralarından yetiştirip dikime hazır hale getirdiğimiz Aronya fidelerimiz de çiftçilere verilmek üzere hazır bekliyor. Süper meyve olarak bilinen Aronya meyvesinin Akçaabat’ta yetiştiriciliğini arttırmak için başlattığımız projede daha önce de 40 çiftçimize Aronya fidesi vermiştik. Çiftçilerimiz arazilerine diktikleri Aronya fidelerinden belirli oranda verim aldılar; hasat ettiler. Şimdi ise projemizi daha da yaygınlaştırmak, verimi ve üretimi arttırmak için yeniden 40 çiftçimize daha fide dağıtımı yapacağız. Aronya meyvesi, içeriğindeki faydalı bileşenleri ve insan sağlığına olan yararı bakımından dünya çapında bir üne sahiptir. Bu meyve mikroklima iklim özelliği gösteren Akçaabatımızın iklimine ve arazimize uyum sağladı. Proje bazında çiftçilerimize yaptığımız desteklemelerle birlikte Aronya yetiştiriciliğini şehrimizde arttırıyoruz. Hedefimiz Akçaabat’ı Karadeniz’de süper meyve ‘Aronya’nın üretim merkezi haline getirmek” dedi.