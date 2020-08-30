Başkan Arpacı güven tazeledi
DERNEK BİNASINDA YAPILAN VE TEK LİSTE İLE YAPILAN SEÇİMDE, YENİDEN MEVCUT BAŞKAN AYHAN ARBACI BAŞKANLIĞA GETİRİLDİ.
Trabzon Büyük Sanayi Sitesi Yaptırma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.
Dernek binasında yapılan ve tek liste ile yapılan seçimde yeniden mevcut başkan Ayhan Arbacı güven tazeledi. Genel kurulda bir konuşma yapan Başkan Arpacı, “Sanayi esnafı arkadaşlarım bana güvendikleri için kendilerine teşekkür ederim. Güven tazeleyerek kaldığımız yerden sanayimiz için en güzel çalışmaları yönetimimle yapmaya devam edeceğiz. Sanayimize hizmet bazında başta Valimiz İsmail Ustaoğlu’na, Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’na, Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’e ve İl Emniyet Müdürümüz Metin Alper’e hep yanımızda oldukları için cani gönülden teşekkür ederim. Sanayilerimiz Trabzon’un bacasız fabrikalarıdır, sanayilerimize sahip çıkmamız lazım. Yeni iş yeri açan genç arkadaşlarımıza destek vermeye devam ederek müşterilerimize kaliteyi daha ucuza vermek için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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