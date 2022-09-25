Bakan Soylu, Trabzon’da Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin açılışını yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çağlayan ve Esenyurt mahallelerine hizmet verecek Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin açılış törenine katıldı.

Bir dizi ve inceleme ve açılışlar için dün Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun programı gece geç saatlere kadar sürerken, en son danışmanı Ali Faik Hacıoğlu’nun köyünde bulunan caminin açılışına katıldı. Açılışa Bakan Soylu’nun yanı sıra, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ve mahalle halkı katıldı. Açılışta konuşan Bakan Süleyman Soylu, “Gerçekten muhteşem bir mescitin açılışını yapıyoruz. Rabbimiz ne buyuruyor? ‘Kim beni için dünyada bir mescit inşa ederse, ben de onlar için cennette bir ev, saray inşa ederim’. İnşallah bu mescidin yapımında emeği olanları şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. İşin mimari boyutuna özen gösterdiklerinden dolayı mimarından mühendisine, işçisine de teşekkür ediyorum” dedi.