Bakan Karaismailoğlu’ndan TTSO’ya ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TTSO) ziyaret etti. Ziyarette Bakan Karaismailoğlu’na iş dünyasının talepleri iletildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Yılmaz Büyükaydın ve Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Başkan Erkut Çelebi’nin yurtdışında olması nedeniyle başkan yardımcıları, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu’na şehrin talepleriyle ilgili görüşler iletildi.

"Ortak akılla şehrin geleceğini planlamamız gerekiyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, ortak akılla ilerlemek gerektiğini belirterek, “Ulaşımda, sanayide, şehircilik alanında yapılacaklar belirlenmelidir. Bu dünyada da böyledir. Bu tür konularda herkesin görüşünün alınması gerekir. Açık ve şeffaf olmak lazım. Akıl akıldan üstündür. Ortak akılla şehrin ne tarafa gideceğini belirlememiz lazım. Özel sektör desteğiyle yatırımları Trabzon’a kazandırmamız gerekiyor. Yaptığımız işlerde fayda maliyet analizini yapmamız gerekiyor. Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmeli. Ulaşım yatırımlarının etkisi hesaplanıyor, üretime ve turizme etkileri değerlendiriliyor. Yatırım maliyeti on yılda geri dönüyor. Her yatırım böyledir. Özel sektör yatırımları da belli bir sürede geri döner. Türkiye altyapısını tamamlamıştır. Bundan sonra çok hızlı bir büyüme bekliyoruz. Karadeniz’in kıymetli bir varlığı var. O da yeşilliği ve doğasıdır. Yeşil doğaya pandemi süreci sonrasında olağanüstü bir ilgi var. Burada turizm 12 aya nasıl çıkar onu konuşmak gerekiyor. Burada ağır sanayinin olabileceği bir arazi yok. Karadeniz insanının bilgi ve becerisiyle, tabiatı bozmadan temiz bir sanayi geliştirilebilir. Kırsal bölgeleri geliştirmemiz ve kırsalda yaşamı yeniden tercih edilir hale getirmemiz gerekiyor. Trabzon Yatırım Adası ve Endüstri Bölgesi’ne 6-7 milyar TL’lik bir yatırım söz konusudur. Bu önemli bir maliyettir. Bu konuda tekrar bir araya gelerek daha detaylı görüşme yapılmasında fayda görüyorum” dedi.

“Bütün yollar Trabzon’a çıkacak"

Bakan Karaismailoğlu, “Trabzon’un demiryolu ağına bağlanması bakanlığımızın da hedefleri arasındadır. Planlamalar yapıldı. Trabzon’u küresel ölçekte lojistik olarak bir yere oturtacağız. Bütün yollar Trabzon’a çıkacak. Zigana Tünelini tamamladık. Yakında beraber resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Basra Körfezinden Karadeniz’e karayolu bağlantısı daha da güçlenmiş oldu. Önümüzde iki önemli proje var. Güney Çevre Yolu ve Trabzon Havalimanı. Gelecekte tarım sanayiden çok daha kıymetli olacak. Tarım olmadan yaşayamayız. Bunun için Karadeniz bölgesi çok önemlidir. Trabzon’un ihracatını 1,2 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkaracak çalışmalara beraber karar vereceğiz” ifadesini kullandı.