Ayvazoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na sert tepki

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’den aldığı son talimatlar doğrultusunda harekete geçtiğini ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu “yıkıcı muhalefet anlayışının temsilcilerinden Kemal beyin hedefinde bu defa Emniyet ve Jandarma güçlerimiz var" dedi.

Milletvekili Bahar Ayvazoğlu sözlerine "Türkiye`ye ABD gezisinde uğradığı hamburgercideki efendilerinin gözüyle, bir an önce durdurulması, alt edilmesi gereken bir düşman gözüyle bakan Kılıçdaroğlu’nun devletimizin güvenliğinden sorumlu kurumları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı hakkındaki iftiraları kabul edilemez çirkinlikte olduğu gibi CHP’nin mevcut yönetimi eliyle nasıl bir ihanet yuvasına dönüştürüldüğünün de en açık ispatıdır. Kılıçdaroğlu`na Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ordusunu kimyasal silah kullanmakla itham eden Kandil`deki terör ağalarının masalarını koruyup kollamak kesmemiş olacak ki şimdi de polisimizi, jandarmamızı uyuşturucu kaçakçılığıyla itham ediyor. Ne diyelim? Allah`ından bul!" ifadelerini kullandı.