Ayvazoğlu’ndan Kasapoğlu’na yüzde 100’lük teşekkür

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon’da üniversite kazanan öğrencilerin yurt ihtiyaçlarını karşılama noktasında büyük bir seferberlik gerçekleştirildiğini belirterek yurt başvurusunda bulunan 12 bin 943 kişinin yerleştirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel talimatıyla 2022-2023 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerinin yurt sorunu yaşamamaları için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğünde yoğun bir hazırlık süreci gerçekleştirildi. Şehirlerde önemli yatırımlar yapılara yurt kapasiteleri arttırıldı ve öğrencilerin konaklama anlamında bir sıkıntı yaşamamaları adına alternatif çözüm yolları da hazırda bekletildi. Trabzon’da yapılan çalışmalar neticesinde 1. fazda yüzde 100 yerleştirme oranı ile büyük bir başarıya imza atılarak GSB Yurtları’na başvuran öğrencilerimizin tamamı yerleşti" dedi.

Kapasite 15 bin 802’ye çıktı

Trabzon’da kapasitesinin ve yurt konforunun sürekli arttığının altını çizen Milletvekili Ayvazoğlu "AK Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte her alanda yaptığımız yatırımlar gibi gençliğin gelişmesi ve eğitimlerini daha iyi şartlarda alabilmeleri için büyük dönüşümler gerçekleştirdik. Trabzon özelinde 2002 yılında yalnızca 3 tane olan yurt sayısı bugün 2022 yılında 18’e yükseltildi. Yurt kapasitesi ise 5 bin 712’den 9 bin 202 kız, 6 bin 600 olmak üzere toplamda 15 bin 802’ye yükseltildi. Bugün elde edilen yüzde yüzlük yerleştirme başarısının arka planında bu çalışmalar vardır" ifadelerini kullandı.