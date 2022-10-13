Ayvazoğlu: “Çalışmamak, çalıştırmamak tek marifetleri, ayıp !”

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını engellediğini belirterek "Dezenformasyondan beslenen CHP, İYİ Parti ve HDP’nin öncülük ettiği muhalefet; yalan, iftira ve tahriklerle toplumu kutuplaştırarak kendi varlığını sürdürmeye çalışıyor" dedi.

Türkiye’nin AK Parti döneminde gerçek özgürlüklere kavuştuğunu belirten Milletvekili Ayvazoğlu "Özgürlükler konusu bizim de hassas olduğumuz bir konudur. Suç işleme özgürlüğü, suça teşvik etme özgürlüğü, bunu yayma özgürlüğü gibi bir özgürlük söz konusu değildir. Çocuklarımızın daha temiz, daha doğru bilgilere ulaşabilecekleri dijital bir dünyanın oluşturulmasına özen gösteriyoruz. Aksi halde çocuklarımızın özellikle sosyal medya üzerinden yalan yanlış ve toplum ahlakını bozan bilgilere maruz kalmasına göz yumamayız" ifadelerini kullandı.

TBMM’de devam eden Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin muhalefet milletvekilleri tarafından engellendiğini belirten Milletvekili Ayvazoğlu "TBMM’nin ciddiyetinden nasibini almamış koca koca adamlar, kadınlar sözüm ona ’sansüre hayır!’ diye bas bas bağırarak meclisin çalışmasını sansürlemeye kilitlenmiş. Çalışmamak, çalıştırmamak tek marifetleri. Ayıp!" diyerek tepkisini dile getirdi.

AK Parti’nin dezenformasyonla mücadele konusunda toplumdan gelen talep ve hassasiyetleri dikkate alarak düzenleme yaptığının altını çizen Milletvekili Ayvazoğlu "Çağın gelişen şartlarına göre nasıl yeni düzenlemeler yapılıyorsa teknoloji ve dijital dünyanın gelişmesiyle de yeni kanuni düzenlemeler yapmak zaruret haline gelmiştir. Bu düzenlemeler tamamen kamu ve toplum yararına, kişi hak ve özgürlüklerini korumaya yönelik düzenlemelerdir. Bir insana nasıl ki günlük hayatta hakaret etmek, iftira atmak, hedef göstermek, tehdit etmek suç ise bu suçun sosyal medya üzerinden yapılmasının da hukuki bir yaptırımı olmalıdır. Bizim yaptığımız düzenlemeleri çarpıtarak engellemeye çalışanların amacı sosyal medyayı ’Suç İşleme Özgürlüğü’ alanı olarak kullanmak istemeleridir. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.