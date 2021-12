Ayhan Taflan 4. dönem için adaylığını açıkladı

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Taflan, 3 dönemdir sürdürdüğü başkanlığı 4. dönemde de sürdürmek için Genel Kurul öncesi adaylığını açıkladı.

Adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Taflan, "Halkımıza hizmet yolunda Yönetim ve Denetim Kurulumuzla birlikte bir dönemi daha geride bırakıyoruz. Çok değerli üyelerimizin teveccühü ile 3 dönemdir devraldığımız bu görevi, esnafımızın ve vatandaşımızın her zaman yanında olarak layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Kendimizi hiç kimseden farklı ve üstün görmedik, ayrımcılık yapmadık. Her kim olursa olsun esnafımızın hastalığında sağlığında, iyi gününde, kötü gününde yanında olmaya ve yardımcı olmaya çalıştık. Hiçbir siyasi görüş taşımadan, her siyasi görüşe saygı duyarak, tüm programlara katıldık ve yanlarında olduk. Bize layık görülen 12 yıllık görev süresince kapımız üyelerimize, esnafımıza ve halkımıza hiçbir zaman kapanmadı. 24 saat telefonum açık bir şekilde tüm üyelerimize ve vatandaşımıza Yönetim Kurulu olarak ve güler yüzlü personellerimizle birlikte hizmet verdik. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde başarı için yeniden 9 Ocak 2022 tarihinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulda Trabzon İnşaatçılar-Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kıymetli esnaf kardeşlerimin destekleriyle yeniden aday olduğumu açıklıyorum" dedi.