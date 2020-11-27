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Aygören Vadisi Derneği yeni başkanını seçti

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 15 mahallenin bir araya gelerek 2014 yılında kurduğu Aygören Vadisi Derneği’nin yeni başkanı Nihat Yılmaz oldu.

TRABZON 27.11.2020, 10:06
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Aygören Vadisi Derneği yeni başkanını seçti
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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 15 mahallenin bir araya gelerek 2014 yılında kurduğu Aygören Vadisi Derneği’nin yeni başkanı Nihat Yılmaz oldu.

İki dönemdir başkanlığı yürüten Mehmet Çelik’in vefatı üzerine toplanan Dernek Yönetim Kurulu iş adamı ve turizmci Nihat Yılmaz’ı Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçti.

Uzun yıllar kamuda hizmet veren ve ardından kendi şirketini kurarak ticari faaliyetlerine başlayan Nihat Yılmaz, yaptığı açıklamada “Başkanımız Mehmet Çelik ile eğitim başta olmak üzere önemli çalışmalara imza attık. Kendisini her zaman saygı ve rahmet ile yad edeceğiz. Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlara başkan olmam yönünde gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetler manevi yönden haz veren ama zaman, emek ve gayret isteyen hizmetlerdir. Ortahisar ilçemizin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan ve 15 mahallemize hitap eden derneğimizin çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz. Aygören Vadimizin kalkınması ve gelişmesi için hiçbir kaygı gütmeden devletimiz, yerel yönetimlerimiz, muhtarlarımız ve halkımız ile proje odaklı faaliyetlerin içerisinde olacağız’ dedi.
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