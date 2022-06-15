Avrasya’nın etkinliğine yüzlerce Çocuk katıldı

Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri Şapkasız Girilmez hikayesinden yola çıkararak "Çocuk Kitaplarından Dramatizasyona" adlı etkinlik düzenlediler.

Üniversitenin Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliği Rektör Vekili Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri’nin yanı sıra farklı okullardan yüzlerce çocuk ve kurum yöneticileri katılım sağladı. Kaan Dinler Anaokulu, Özel Akıllı Çocuklar Kreş ve Gündüz Bakımevi, Düşünür Koleji ve Bahçeşehir Kolejinden farklı yaş kademelerinden oyunun temasına uygun şekilde şapkalarıyla birlikte gelen çocuklar doyasıya eğlendi.

Öğretim Görevlisi Aytaç Dilek, “Etkinliğin amacı bölüm öğrencilerimizin teoride öğrendiklerini uygulama alanında hayata geçirerek çocukların yüksek yararını gözeten etkinlikler gerçekleştirmektir. Çocuk Kitaplarından Dramatizasyona adli etkinliğimizde çocuklara sunulan oyunda onların mutluluğu, heyecanı ve gülümsemesi en büyük önceliğimizdir. Bu günleri yarına taşıyacak olan çocuklarımızın eğitimi toplumumuzun geleceği açısından büyük önem taşır. Bu nedenle çocuk gelişimi alanı tüm toplumlar için eğitimin başlangıç noktasını oluşturur. Eğitim alırken eğleniyoruz, eğlenirken öğreniyoruz. İlgi duyan aday öğrencilere sesleniyorum çocuk gelişimi keyif alarak okuyacağınız değerli bir alandır, bekliyoruz” dedi.

Etkinlikte üniversitenin yöneticileri çocuklarla birlikte doyasıya eğlendiler, fotoğraf çektirdiler.