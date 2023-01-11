Avrasya’da “Mimariden Modaya” defilesi

Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyan, Moda Tasarımı, İç Mekan Tasarımı ve Grafik Tasarım Programları tarafından “Mimariden Modaya 2” isimli defile sergilendi. Ömer Yıldız Yerleşkesi Sergi Salonunda düzenlenen defileye akademisyenler, öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi.

Düzenlenen defile hakkında bilgi aktaran Mimari Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi İbrahim Aktürk “Bu defileyle birlikte geçmişten geleceğe mimari dönemleri kostümler üzerinde yansıtmayı hedefledik. Hazırlıklarımız yaklaşık üç ay sürmüştür. Altmış öğrenci görev almış olup öğrenciler hem tasarım sürecinde hem de sunum sırasında aktif biçimde görev aldılar. Mimarinin kostümle hayat bulması anlamında İlki geçen yıl yapılan defilenin devamı niteliğinde yapılan etkinlikte hem dans şovları hem de eğlenceyle büyük görsel şölene imza atıldı. Bu vesile ile etkinliğe aktif destek veren tüm öğrencilerimi kutluyorum. Hazırladığımız defile programı hem akademisyen arkadaşlarımızdan hem de velilerimizden tam not aldığını gururla belirtmek isterim. Avrasya Üniversitesi olarak bölgemizde önemli faaliyetlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.