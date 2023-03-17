Avrasya Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayınlandı. Prof. Dr. Füsun Terzioğlu Resmi Gazetede yayımlanan kararla Avrasya Üniversitesi’nin yeni rektörü oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden birincilikle mezun olduktan sonra birçok ödül ve lisans alan Terzioğlu, yurtdışında bilimsel çalışmalara katıldı. 2007 yılında INDEN (International Doctoral Education in Nursing) ve Sigma Theta Tau tarafından desteklenen ve dünyada sadece üç kişiye verilen araştırma bursu kazanarak Amerika’nın Michigan eyaletinde Michigan Üniversitesi’nde, Ann Arbor, " Doktora Öğrencilerinde Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesine İlişkin Model Oluşturma" konusunda fellowship programına katılarak bir liderlik modeli geliştiren Terzioğlu, 1990-2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak görev aldı. 2016-2018 yılları arasında İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi kurucu Dekanlığı ve 2018-2021 yılları arasında Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi kurucu Dekanlığını yürüten Terzioğlu, 2021-2023 yılları arasında Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde; Rektör Yardımcısı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Hemşirelik Bölüm Başkanlığı ile Mevzuat Komisyonu Başkanı, Etik Kurulu Üyesi, Uluslararası İşbirliği Kurulu Başkanı, Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Başkanlığı gibi idari işleri yürüttü.

2020 yılından beri Avrupa Hemşire Yöneticiler Birliği (ENDA) yönetim kurulunda Türkiye Temsilcisi olarak bulunan Terzioğlu’nun ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde yayımlanmış 160’dan fazla makalesi, 29 ulusal ve uluslararası düzeyde desteklenmiş projesi, 18 ulusal bilimsel kitapta editörlük ya da bölüm yazarlığı, 3 uluslararası kitapta bölüm yazarlığı, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 260’dan fazla bildirisi ve davetli konuşması ile 30’dan fazla yönettiği yüksek lisans ve doktora tez danışmanlıkları bulunuyor.