Avrasya Üniversitesinde ‘Afetler Odağında Hemşirelik Bakımı’ Paneli

Avrasya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü ile Acil Durum ve Afet Yönetimi Programının düzenlediği “Afetler Odağında Hemşirelik Bakımı” paneli öğrencilerin yoğun ilgisi ve katılımı ile üniversitenin Ömer Yıldız Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Panele Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran katıldı. Avrasya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Belkız Kızıltan panel başkanı , Trabzon UMKE Sorumlusu Serkan Sayar, KTÜ Sivil Savunma Birimi Hemşiresi Hübeyda Kelkitli ve AVÜ Acil Durum ve Afet Yönetimi Program Başkanı Öğr. Gör. Seda Uzunali panelist olarak görev aldı.

Panelin açılış konuşmasını Avrasya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu yaptı. Yeginoğlu konuşmasında hemşirelerin afet yönetiminin her aşamasındaki görev ve sorumluluklarına vurgu yaptı. Yeginoğlu “Tüm hemşirelerin afetlerden etkilenen insanlara bakım vermeye hazır olması ve afet sürecindeki rolünü bilmesi için öncelikle lisans düzeyinde standart bir “Afet Hemşireliği” eğitimi verilmesi gerekir. Ülkemizde Afet hemşireliğinin özel dal hemşireliği olabilmesi için lisansüstü eğitimlerinin planlanması ve uygulanması, hemşirelere yönelik verilecek eğitimlerin; kendini nasıl koruyacağını bilme, ihtiyacı olana hızlı ve doğru bakımı verme, hızlı fiziksel değerlendirme yapma, afet triyajını bilme ve uygulama, dekontaminasyon, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, kriz yönetimi, eleştirel düşünme gibi konuları ve ICN’in Afet Hemşireliği temel yeterliklerini kapsaması gerekir. Ayrıca bu eğitimlerde ise üniversiteler, meslek dernekleri ve afetle ilgili kurumlar arasında sıkı bir koordinasyon ve iletişim ağı kurulması ve ilgili kurumlarda düzenlenen eğitim ve tatbikatlara hemşirelik öğrencilerinin de katılımının sağlanmasının büyük önem arz etmektedir” dedi.

Etkinliğin sonunda panelistlere plaket takdim edildi.