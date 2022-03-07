Avrasya Üniversitesi 106 akademisyen alacak

Avrasya Üniversitesi akademisyen alımı yapacağını açıkladı. Üniversite 14 profesör, 20 doçent, 35 doktor öğretim üyesi, 33 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 106 akademisyen alacak. Son başvuru tarihi ise 15 Mart olarak belirlendi.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Avrasya Üniversitesi olarak her geçen gün öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda akademik derinliğimizi arttırıyoruz. Bölüm ve programlarımıza alanında en iyi akademisyenleri alarak öğrencilerimizin en kaliteli eğitimi alabilmeleri için çalışıyoruz. Üniversitemiz sağladığı istihdam ile bölgemizde en önemli kurum ve kuruluşlar arasında yer alıyor. Avrasya Üniversitesi kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı olarak bu vesileyle tüm velilerimize ve özellikle üniversitemize evlatlarını göndermeyi düşünen velilerimize şunları söylemek isterim. Üniversitemiz evlatlarınızın eğitim yuvası ve ailesi olacaktır. Burada alacakları eğitim onları dünyanın her köşesinde değerli kılacak donanım ve yetkinliği sağlayacaktır. Onları en iyi şekilde yetiştireceğiz. Bunun için alanında en iyi akademisyenleri, en uygun eğitim alanlarını, en kaliteli kültür ve spor alanlarını hazırlamak bizim en önemli işimizdir” dedi.