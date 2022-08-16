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Avrasya ilk yerleştirmelerde yüzde 96 doluluğa ulaştı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları belli oldu. Karadeniz Bölgesi’nin tek vakıf üniversitesi olan Avrasya Üniversitesi ilk yerleştirmelerde yüzde 96 doluluğa ulaşarak rekor kırdı.

TRABZON 16.08.2022, 13:20
Avrasya ilk yerleştirmelerde yüzde 96 doluluğa ulaştı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları belli oldu. Karadeniz Bölgesi’nin tek vakıf üniversitesi olan Avrasya Üniversitesi ilk yerleştirmelerde yüzde 96 doluluğa ulaşarak rekor kırdı.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, konuya ilgili yaptığı açıklamada “Üniversitemizi tercih eden tüm öğrencilerimize ve velilerimize sonsuz teşekkürler, Üniversitemizin eğitim, araştırma, spor ve kültür alanındaki tüm olanakları sizleri bekliyor. Yükseköğreniminiz boyunca üniversitemizden kaliteli ve nitelikli bir eğitim alacaksınız. Saygıdeğer velilerimiz, emanetlerinize en iyi şekilde bakacağız, en donanımlı şekilde sizlere teslim edeceğiz” dedi.

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