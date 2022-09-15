Atatürk’ün Trabzon’a gelişinin 98. yıldönümü etkinlikleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon’a ilk gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon’a ilk gelişini kutlamak üzere 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, askeri erkan, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ataman’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; Fatih’in fethetmesi Yavuz’un yönetmesi Kanuni’nin doğması ile öğündüğümüz Türkiye’nin TR’si güzel Trabzon’umuza Büyük Önder Osmanlı Paşası Atatürk’ün ilk gelişinin 98. yıl dönümünü kutlamak için bir aradayız. Atatürk’ün Trabzon’a ilk gelişi 15 Eylül 1924, ikinci ziyareti 27 Kasım 1930’dur. Son ziyaretini ise 10 Haziran 1937 tarihinde yapmış, Atatürk Köşkü’nde konaklayarak vasiyetini de orada yazmıştır. Son dönemlerde, tarihimizle ilgili inkâr ve hatta ciddi manada çarpıtma ve hakaret noktasına giden söylemlerle karşılaşmaktayız. Trabzon’un hemşehrisi Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon’a ilk gelişi vesilesi ile bir arada bulunduğumuz bu programda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı olarak biz burada neyi inkâr edeceğimizi değil hangi gerçeği dile getireceğimizle alakalıyız” dedi.

Başkan Vekili Ataman’ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi bando takımı tarafından konser verildi. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon Nutku okundu.

Öte yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon’a ilk gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla Meydan’da başlayan tören, Atatürk Köşkü’nde devam etti. Büyükşehir Belediyesi bando takımı tarafından Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Günün anlamı ve önemi dolayısıyla Atatürk Köşkü gün boyu ücretsiz ziyaret edilebileceği belirtildi.