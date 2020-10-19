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Arsin OSB’nin enerjisi güneşten

ÖZLEŞME TÖRENİNE, TRABZON ARSİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERKUT ÇELEBİ, UZAY PLASTİK VE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. İNŞ. TİC. A.Ş. FİRMA SAHİBİ HÜSEYİN BAŞTÜRK, UZAY PLASTİK VE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. İNŞ. TİC. A.Ş. FİRMASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ BAŞTÜRK KATILDI.

TRABZON 19.10.2020, 09:47
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Arsin OSB’nin enerjisi güneşten

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar için enerji maliyetini azaltacak Çatı Tipi Güneş Santrali (GES) kurulumunun ilk bağlantı sözleşmesi yapıldı.

Sözleşme Törenine, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Uzay Plastik ve Orman Ürünleri San. İnş. Tic. A.Ş. Firma Sahibi Hüseyin Baştürk, Uzay Plastik ve Orman Ürünleri San. İnş. Tic. A.Ş. Firması Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baştürk katıldı.

İmza töreninde konuşan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Çatı Tipi Enerji Santrallerinin (GES) bölgede faaliyet gösteren firmaların enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamakla kalmayarak, sürekli gelir getirici bir kaynak özelliği de taşıyacağını da söyledi. Çelebi, “Önümüzdeki 6 ay içerisinde bölgemizde üretim yapan firmalarımızın yüzde 80’i bağlantılarını yaparak kurulumlarını gerçekleştirecekler” dedi.

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