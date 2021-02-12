Araklı’da yangın

Trabzon Araklı ilçesine bağlı Kestanelik mahallesinde meydana gelen yangında bir ev ile bir araç kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kestanelik Mahallesi Dedeoğlu mevkiinde Ömer Dede’ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, havanın da rüzgarlı olması sebebiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Araklı Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Yangında ev ile evin arka kısmında bulunan bir araç da yangından zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.