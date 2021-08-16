Annesinin bahçesine kenevir ektiler, ilçe merkezine getirirken yakalandılar

Trabzon’da annesinin bahçesine ektikleri keneviri ilçe merkezine getirmek isteyen 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araklı ilçesindeki Yeniköy mahallesinde 2 kardeşin annesinin bahçesine kenevir ektiği bilgisine ulaştı. Y.D. (23) ve H.D. (20) isimli kardeşlerin bahçede ektikleri keneviri ilçe merkezine getireceklerini de öğrenen jandarma ekipleri, yaptıkları uygulamada 2 kardeşin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta ve şüpheli şahısların üzerinde arama yapan jandarma ekipleri tarafından 919 gram kubar esrar ve 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.