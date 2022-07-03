Akçaabat’ta Yeşilcam rüzgarı esti

Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen 3’üncü Açık Hava Tiyatro Günleri’nin ikinci akşamında Samsun Hayal Atölyesi ‘Yeşilçam’ adlı tiyatro oyunu ile sahne aldı.

Akçaabat sahil parkta kurulan dev sahnede tiyatro severlerin karşısına çıkan oyuna; Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Belediye Daire Amirleri ve çok sayıda tiyatro sever katıldı.

Samsun Hayal Atölyesi tiyatro ekibi tarafından sahnelenen ‘Yeşilçam’ adlı tiyatro oyununda; Aşık olduğu film aktrisine ulaşabilmek için kendi filmini çekmeye karar veren Arif’in film çekme yolundaki serüveni anlatıldı. Gereken tecrübeye ve paraya sahip olmayan kahramanın şansı yaver gider ve çekimlere başlar. Planda olmayan aksiliklerle birlikte film yine de çekilir. Ancak filmin çekilme hikayesi absürt komedi ile ele alınır.

‘Yeşilçam’ adlı tiyatro oyunu ile ilgili duygu ve düşünceleri dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “ Öncelikle Samsun’dan şehrimize gelen tiyatro ekibimizi başarılı oyunlarından ötürü tebrik ediyorum. Hafızalarımıza kazınan ünlü Yeşilçam filmlerini tekrar gözümüzde canlandırdılar. Tiyatro; güldürür, düşündürür, eğlendirir, hüzünlendirir. Birçok duyguyu bir arada yaşatır izleyenlere. Çok keyifli bir oyun izledik. Bu güzel yaz akşamında şehrimize konuk olan Samsun Hayal Atölyesi tiyatro ekibine ve bizleri yalnız bırakmayan değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 1-6 Temmuz 2022 tarihleri arasında üçüncüsünü düzenlediğimiz Açık Hava Tiyatro Günleri’miz devam ediyor. Hem çocuklar için hem yetişkinler için birbirinden güzel oyunlar sahneleniyor. 6 Temmuz 2022’ye kadar her akşam saat 20.00’ sahil parka tiyatro severleri bekliyoruz" dedi.

Akçaabatlı tiyatro severlerin beğeniyle izlediği tiyatro oyunun sonunda Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve Yeşilçam filmlerinde birçok ünlü aktörle çeşitli filmlerde rol alma imkanı bulan Akçaabatlı jön Osman Baş, tiyatro ekibine plaket takdim etti.