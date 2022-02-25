Akçaabat’ta masallar tiyatroda anlatıldı

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizesinde çocuklar için ‘Bir Varmış, Bir Yokmuş Masal Şenliği’ düzenlendi.

Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde düzenlenen masal şenliği programına Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, belediye daire amirleri ve çok sayıda çocuk katıldı. “Bir Varmış, Bir Yokmuş Masal Şenliği’ programında kırmızı başlıklı kız ve bremen mızıkacıları tiyatro ekibi tarafından sahnelendi.

Çocukların kahkaha ve eğlence seslerinin bolca yer aldığı tiyatro oyunu minik seyircilerini mest etti. Güldürü öğelerinin yanı sıra eğitici ve ders verici niteliklerin de işlendiği oyunda kitap okumanın önemine değinildi. Oyunda, gelişen teknolojinin esiri olan bilgisayar, telefon, tablet ve televizyon bağımlısı haline gelen çocukların bu bağımlılıktan kitapla kurtulabileceklerinin altı çizildi. Türk ve dünya edebiyatında her yaşa uygun kitapların mevcut olduğu, zihinsel ve bedensel gelişime en büyük katkının kitaplarla ve çok okuyarak sağlanabileceği minik tiyatro severlere eğlenceli bir şekilde anlatıldı.

Gösteri sonunda duygu ve düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Masallar, çocuğun kavram gelişimini arttırırken zihinsel gelişimine katkıda bulunur ve olmayanı düşünmesine yani hayal kurmasına olanak verir. Bu da çocukların gelişmekte olan iç ve dış dünyasına katkıda bulunur. Değerli tiyatro ekibimiz çok güzel iki masalı tiyatroya uyarlayarak sahnelediler. Teknoloji bağımlılığından kurtulmamın formülünü güldürerek öğrettiler. Belediye olarak her yaştan vatandaşımız için Akçaabat’ın adına yakışır şekilde sanat icra etmeye devam edeceğiz. Bizlere bu güzel oyunu sahneleyen tiyatro ekibine ve küçük tiyatro severlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekimi tiyatro ekibine çiçek takdim etti.

“Bir Varmış, Bir Yokmuş Masal Şenliği” kırmızı başlıklı kız ve bremen mızıkacıları 26 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’da Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde Anneler ve Çocuklar için tekrar sahnelenecek.