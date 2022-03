Akçaabat’ta Kadınlar günü için ‘Anlat bakalım’ adlı yarışma yapıldı

Akçaabat Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadınlara özel ‘Anlat Bakalım’ adlı yarışma düzenledi.

Hamam Çimeni Çarşısı Kültür Müdürlüğü salonunda düzenlenen yarışmanın açılışına Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim eşi Yasemin Ekim ile katıldı. Yarışmaya Başkan Ekim ve eşinin yanı sıra Akçaabat Belediyesi kadın meclis üyeleri, yarışmacılar ve çok sayıda kadın misafir oldu.

‘Anlat Bakalım’ adlı yarışma programı Başkan Ekim ve Eşi Yasemin Ekim’in kadınlara karanfil dağıtmasıyla başladı. Ardından açılış konuşmasını yapan Başkan Ekim, “8 Mart günü değil aslında yılın 365 günü kadınlarımızın yani sizlerin günüdür. Sizler için ne yapsak az, neler söylesek yetersiz gelir. Çünkü kadınlarımız; bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Kadınlarımız; sıcacık yuvalarımızın birleştiricileri, evlatlarımızın analarıdırlar. Zira bizler ‘Cennet Annelerin Ayakları Altındadır’ diyen Peygamber Efendimiz Muhammet Aleyhisselamın ümmetiyiz. Biz kadınlara pozitif ayırımı savunan, her daim imkanlarımız ölçüsünde kadınlarımızın yanında olan bir belediyeyiz. Kadınlarımızın iş hayatında ve toplumda hak ettiği yere gelebilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kadınların sorunlarının ele alınacağı, önerilerinizin ve isteklerinizin bizlere daha hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla Kadınlarımızın yer alacağı çeşitli platformlar kuruyoruz. İstihdamla ilgili olarak da ilk etapta hayata geçirecek olduğumuz AKÇAHASAT tesisinde 15 kadın hemşehrimize iş imkanı sağlayacağız. Belediyemiz hanımlar kültür evinde açtığımız halıcılık, takı tasarım ve dikiş nakış kursları ile kadınlara meslek edinme konusunda destek sağlıyoruz. Hanımların meslek edinmeleri konusundaki bu olanaklarımız çeşitlendirerek arttıracağız. Çünkü kadınların toplum içerisinde güçlerini ortaya koymaları sadece kendilerine değil, hem ailelerine hem de yaşadığı topluma değer sağlayacak ve o milleti daha iyi bir yaşam düzeyine ulaştıracaktır. Biz bu dünyayı kadınların daha güzel yapacağına inanıyoruz. Kadına yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunu düşünüyoruz. Her biri kıymetli, değerli ve saygıdeğer olan siz kadınların önünde saygıyla eğiliyor ve kadınlara yönelik şiddetin her türlüsünü buradan bir kez daha yürekten kınıyorum. Her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır. Bu sebeple eşim Yasemin hanımın ve annemin nezdinde bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından başlayan yarışmada eğlenceli anlar yaşandı. İkili gruplar halinde gerçekleştirilen yarışmaya toplamda 40 grup katıldı. Grup yarışmacılarının biri yasaklı kelimeleri söylemeden istenen kelimeyi anlatmaya çalışırken diğeri de tahminlerde bulunarak doğru bilmeye çalıştı.

Yarışma sonunda birinci ‘Süt Kardeşler’ grubu olurken yarışmanın ikincisi ‘Alvina’, üçüncüsü ‘8 ile 9’ ve dördüncüsü ‘Dadaşlar’ takımı oldu.

Yarışmanın ardından kadınlar Pelin Karaağaçlı ile doyasıya eğlendi. Günün anısına programa katılanlara el aynası ve tarak hediye edildi.