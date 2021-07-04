Akçaabat’ta "İkinci Açık Hava Tiyatro Günleri" sürüyor

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen açık hava tiyatro günlerinde ‘Korkut Ata’ adlı oyun sahnelendi.

"İkinci Açık Hava Tiyatro Günleri" kapsamında Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Korkut Ata’ adlı oyun, ilgiyle izlendi.

Açık hava tiyatro günlerinin ikinci gecesinde Trabzon Devlet Tiyatrosu ekibi, A.Turan Oflazoğlu’nun yazdığı ve Birkan Görgün’ün yönettiği “Korkut Ata” adlı oyun izleyicilerle buluştu.

“Açık Hava Tiyatro Günleri”ne Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, Akçaabat Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salih Köse, daire amirleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim oyunu sergileyen ekibe teşekkür ederek, “Trabzon Devlet Tiyatromuzun çok güzel bir oyununu izledik. Devlet Tiyatromuz “Korkut Ata” adlı oyunu ile bizlerle birlikte idi. Oyuncularımıza, yönetmenine, teknik ekibine ve bütün ekibe teşekkür ederim. Trabzon Devlet Tiyatromuzun Müdüresi Akçaabatlı. Elvan Saliha Karahasan müdürümüze teşekkür ediyorum. Devlet tiyatrosunun 2. Açık Hava Tiyatro günlerinde yer alması bizim için çok önemli idi. Gerek Erol Günaydın Tiyatro günlerinde gerekse Açık Hava Tiyatro günlerinde oyunları ile bizlere destek veren devlet tiyatrolarına şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Tiyatro günlerimiz 8 akşam sürecek. Biri çocuk oyunu olmak üzere sekiz farklı oyun izleyeceğiz ”dedi.

Oyunun ardından Başkan Ekim, Trabzon Devlet Tiyatrosu ekibine, plaket takdim etti.