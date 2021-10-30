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Akçaabat’ta asırlık sergi

Trabzon Akçaabat Belediyesi “1921-2021 Bir Asrın Sergisi” isimli sergiyi sanatseverlerin beğenisine sundu.

TRABZON 30.10.2021, 11:20
Akçaabat’ta asırlık sergi

Trabzon Akçaabat Belediyesi “1921-2021 Bir Asrın Sergisi” isimli sergiyi sanatseverlerin beğenisine sundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2021 yılı İstiklal Marşı yılı olarak ilan edilmesinin ardından harekete geçen Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü geçen aylarda ülke çapında bir resim çalıştayı düzenledi. Çalıştaya katılan ülke genelinden ünlü ressamlar İstiklal Marşının her dörtlüğünden anladıklarını tuvallerine işlediler. Çalıştayda ortaya çıkan 18 tablo ve 2 heykel Cumhuriyet Bayramının 98. yılı etkinlikleri kapsamında Akçaabat Belediyesi resim galerisinde görücüye çıktı. Hamamçimeni Çarşısı’nda bulunan Akçaabat Belediyesi Resim ve Fotoğraf müzesinde açılan sergi sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

1921-2021 Bir Asrın Sergisini Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde açmayı hedeflediklerini ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Biliyorsunuz 2021 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisinde İstiklal Marşı yılı olarak ilan edildi. Bu vesileyle Akçaabat Belediyesi olarak geçtiğimiz aylarda İstiklal Marşı konulu resim çalıştayı düzenledik. Ülkemiz genelinden Ankara, Samsun, Trabzon, Bursa, Antalya, İstanbul illerinden 20 sanatçı çalıştayımıza katılarak eserlerini oluşturdu. Her bir ressam İstiklal Marşımızın bütün mısralarını, bütün kıtalarını yorumlayarak tuvallerine yansıttılar. Ortaya çok değerli 18 tablo ile 2 heykelin yer aldığı muhteşem bir koleksiyon ortaya çıktı ve bunları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yılı kutlama etkinliklerinde ‘1921- 2021 bir asrın sergisi’ adı ile halkımızın beğenisine sunuyoruz. Bu sergimizi talep eden illerde açacağız ve sergimizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde açmak için Cumhurbaşkanlığına talep yazımızı gönderdik. Oradan da olumlu cevap gelmesi durumunda sergimizi Ankara Beştepe’de açacağız. Bu anlamlı eserleriyle birlikte sergimize katılan ressamlarımıza şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyor onları can-ı gönülden tebrik ediyorum. Emeklerine yüreklerine sağlık. Bu duygularla, Cumhuriyeti bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

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