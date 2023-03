Akçaabat’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı buluşma

Trabzon’da Akçaabat ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde depremzede annelerle ve özel gereksinimli bireylerin anneleriyle bir araya gelindi.

Programa Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Akçaabat Kadın Kolları Başkanı Satu Şahin, özel gereksinimli bireyler ve anneleri, Akçaabat’taki depremzede anneler ve kadınlar katıldı. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen programa katılanlarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Başkan Ekim, programa katılanların 8 Mart Dünya Kadılar Gününü kutlayarak “Kadınlar, baş tacımızdır. Toplumun her kesiminde yer alan sanattan spora, çalışma hayatından siyasete, bilimden edebiyata, her sahada başarı gösteren kadınlarımız takdire şayandır. Hayatımızın her anında, her konuda ve her zaman desteklerini gördüğümüz, varlıklarıyla onurlandığımız, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren başta annem ve eşim olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.

Program sonunda Akçaabat Belediyesi Bitki Üretim Seralarında üretilen çiçekler hediye edilerek günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.