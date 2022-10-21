Akçaabat yeni stadına kavuşuyor

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı arasından imzalanan protokolün değeri ise 15 Milyon TL oldu. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda imzalanan protokol için Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik bir araya geldi. Sentetik sahaların yapımı, tribünler, ışıklandırma ve çevre düzenlemesinin yapılmasını içeren ihale Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi tarafından yapılacak.

Konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Söğütlü Mahallemiz sahil kısmında Sebat Spor Tesislerinin hemen yan tarafında Spor Lisesi’nin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşaatın yapıldığı yerdeki sahaların ön kısma yeniden yapılması için girişimlerimizi tamamladık. Akçaabatımızın spor kulüplerinin ihtiyacı olan sahaların yapımı için Trabzon Valiliğimiz ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında 15 milyon TL’lik protokol imzalandı. Süreci önemle takip edip buradaki sahaların, tribünlerin, aydınlatmaların ve çevre düzenlemelerinin yapılması için ihale sürecini hızlıca tamamlayacağız. Bu alandaki Spor Lisesi’nin tamamlanması, ön kısımda sahaların yapılması ve batı kısmına Yaylacık Sahili’ne spor komplesinin inşa edilmesi ile burada adeta bir spor koridoru oluşturmuş olacağız” dedi.