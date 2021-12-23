Akçaabat Spor Lisesi için protokol imzalandı

Akçaabat’ta yapılacak olan Spor Lisesi için protokol Trabzon Valiliğinde imzalandı.

Akçaabat Söğütlü Mahallesinde yapılacak olan Spor Lisesi için protokol Trabzon Valiliği, Akçaabat Kaymakamlığı, Akçaabat Belediyesi, Trabzon il Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı İbrahim Erdemoğlu arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçeye yeni bir yatırım kandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Spor şehri Akçaabat’ımıza yeni bir yatırım kandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Akçaabat Söğütlü Mahallesi Sebat Spor sahalarının olduğu yere Spor Lisesi yapımı için geçen dönemden bu yana çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Proje ile ilgili süreçler tamamlanıp ihale aşamasına gelinmişti ki Erdem Holding Yönetim kurulu Başkanı hayırsever iş insanı İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi inşaatının yapımını kendisinin üstleneceğini ifade etti. Valimiz İsmail Ustaoğlu Başkanlığında Spor Lisesi Yatırımının protokolünü imzaladık. Değerli şahsiyet Erdem Bey başta olmak üzere emeği geçenlere şahsım ve İlçem adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Akçaabat Spor Lisesinin adeta bir sporcu fabrikası olacağını ifade eden Ekim, “Spor Turizmi açısından büyük öneme sahip olan Spor Lisesi kompleksi için süreç, imzalanan protokolle birlikte başlamış oldu. Söğütlü Mahalle’mizde bulunan şimdiki Sebat Spor sahalarının yerine 16 derslikli lise, kapalı spor salonu ve 144 öğrenci kapasiteli yurt binasından oluşan Akçaabat Spor Lisesi Komplesi yapılacak. Bu kompleksin ön kısmına ise mevcuttaki sahalar tekrardan yapılacaktır. Belediyemiz tarafından proje aşmasında olan Yaylacık Spor kompleksinin çalışmaları bir taraftan devam ederken Spor Lisesi ile ilgili süreci başlatmamız bizler için gurur verici bir duygu. Gençlerin yarınlara çok daha güçlü ve donanımlı hazırlanmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Hedefimiz gençlerimizin topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılarak topluma katkı sağlamalarıdır. Akçaabat Spor Lisesi Kompleksi bir taraftan şehrimizin gençlerine akademik, kültürel, spor ve sanat alanlarında katkı sağlarken diğer taraftan da Spor Turizmi açısından Akçaabat’ımızda Ulusal ve Uluslararası alanda büyük katkılar sağlayacaktır. Akçaabat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.