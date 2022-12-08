Akçaabat Sahil Parkı yenileniyor

Akçaabat Belediyesi tarafından Akçaabat Sahil Park Yenileme Projesi Yapım işi 31 Ağustos 2022’de ihale edildi ve müteahhit firmaya yer teslimi yapılmıştı. Akçaabat Sahil Park Yenileme Projesi için müteahhit firma tarafından sahile şantiye kurulumu yapıldı ve çalışmalara başlandı.

Proje kapsamında Akçaabat Sahil Park’ta aydınlatma düzenlemeleri, sulama sistemi iyileştirilmeleri ve sert zeminlerde revizyon çalışmalarına başlandı. Etap etap devam eden çalışmalar kapsamında ilk olarak mevcut marina kısmının olduğu yere kadar olan park kısmında iyileştirme ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalara ek olarak projeye belirlendiği üzere sahil parkta yürüyüş ve bisiklet yolları inşa edilecek. Akçaabat Sahil

Park’ın yenilenmesi tamamlandığında daha modern ve fonksiyonel hale gelecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Uzun yıllar önce yapılan ve Akçaabat’ın ve Akçaabatlıların gözdesi olan Akçaabat Sahili’ni vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için kolları sıvadık ve çalışmalarımıza başladık. Uzun yıllardır vatandaşlarımızın kullanımında olan sahil parkın günümüz şartlarına ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre yenilenmesi gerekiyordu. Bu nedenle Akçaabat Sahili Yenileme Projesi Yapım İşi İhalesini gerçekleştirildik. Burada yapılacak yenileme ve iyileştirme çalışmalarıyla sahil park daha modern, fonksiyonel ve kullanışlı hale gelecek. Hazırlanan projeye göre sahildeki aydınlatma ve sulama sistemi modern teknolojiyle birleştirilerek yeniden yapılacak. Sert zeminlerde iyileştirmeler olacak; otopark alanlarında düzenlemeler yapılacak. Bütün bunlara ek olarak hemşehrilerimizi memnun edecek yürüyüş ve bisiklet yolları da sahilimizde yerini alacak. Akçaabat’ımızdaki yaşam kalitesini arttırmak ve Akçaabat için el ele çalışacağız” dedi.