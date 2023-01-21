Akçaabat Kültür Merkezi inşaatı şekilleniyor

Trabzon’un Akçaabat ilçe Belediyesi tarafından yapımı devam eden Akçaabat Kültür Merkezi inşaatı hızla yükseliyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in yakından takip ettiği ve önem verdiği Söğütlü mahallesinde yapılan Kültür Merkezi, ilçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sunacak. Geçtiğimiz aylarda yapımı başlayan ve kısa sürede tamamlanması planlanan Akçaabat Kültür Merkezi; eğitim, kültür, sanat ve sosyal alanlarda halka hizmet verecek tam donanımlı bir merkez olacak.

Projeyi yakından takip eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, projenin ilçe için ihtiyacı büyük oranda karşılayacak önemli bir yatırım olduğunu ve bu projenin kendisini çok heyecanlandırıldığını dile getirerek, “Akçaabat Kültür Merkezi, hem Akçaabat’ımız için hem de bölgemiz için çok kıymetli bir projedir. İnşaatı tamamlandığında Kültür Merkezi’nin içerisinde; 600 kişilik amfi salon, çok amaçlı salon, fuaye alanı, kültürel ve sanatsal faaliyetler için atölyeler ve bürolar, kütüphane, sportif alanlar, kafeterya, kapalı otopark, sirkülasyon alanları, idari ve teknik alanlar bulunacak. Sosyal donatılar açısından oldukça kapsamlı olacak. Şehrimizin ihtiyacını büyük oranda karşılayacak olan Akçaabat Kültür Merkezi, ilçemize yakışır, modern ve son teknolojiye sahip bir merkez olarak halkımızın hizmetine sunulacak. Akçaabat Kültür Merkezi, hem şehrimizdeki öğrencilerin hem de vatandaşlarımızın sosyal aktivitelerini yapabileceği, keyiflice vakit geçirebileceği veya ders çalışabileceği bir tesis olacak. Ayrıca 600 kişilik kapasitesi bulunan amfi salonda kongreler yapılabilecek. Bu sayede Akçaabat; kültür, sanat, turizm şehri olmanın yanı sıra kongre şehri haline de gelecek. Elbette ki tüm bu özellikler şehrimizde kongre turizmini de arttıracak. Kültür Merkezinin üst katında yapacak olduğumuz fonksiyonel kütüphane ise Trabzon Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere bölge öğrencileri aktif olarak kullanabilecek. Göreve geldiğimiz gün itibariyle şehrimizi her zaman daha ileriye taşıyacak projeler ürettik ve tek tek hayata geçiriyoruz. Gönlümüzü verdiğimiz Akçaabat’ımıza gönüllerine taht kurduğumuz Akçaabatlı hemşehrilerimize söz verdik; yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.