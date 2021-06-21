Akçaabat katlı otoparkına ve yeni pazar yerine kavuşuyor

Trabzon’un Akçaabat ilçesinin uzun yıllardır önemli sorunları arasında yer alan katlı otopark projesi hayata geçiyor.

İlçenin en önemli ihtiyaçlarından olan “Akçaabat Katlı Otopark ve Pazar Yeri”, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yapılacak olan ihale sonrası hayata geçirilecek. Akçaabat Salı Pazarı alanında inşa edilecek olan 216 araç kapasiteli proje içerisinde 11 dükkan ve 4 depo yer alacak.

Projeyle ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Yapacak olduğumuz işlerin bir kısmını belediyemiz imkanları ile, bir kısmını Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ile, bir kısmını ise ilgili Bakanlıklarımızın ve kuruluşların destekleri ile halkımızın hizmetine sunuyoruz. Uzun zamandır Akçaabat’ın önemli ihtiyaçlarından biri olan kapalı otopark ve kadınlar pazarı projesini Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hayata geçiriyoruz. Özellikle yaz aylarına ilçemizin nüfusu 2-3 katına çıkıyor ve şehir merkezinde vatandaşlarımız parklanma noktasında sorunlar yaşıyordu. Akçaabat Katlı Otopark ve Pazar yeri projesi ile park sorunu büyük oranda çözüme kavuşmuş olacak. Yapılacak olan katlı otopark sonrasında yol kenarlarına bulunan otoparklar ve şehir içerisindeki trafik akışı da çözüme kavuşmuş olacak. Bunun yanında bölgenin en önemli pazarlarından olan Akçaabat Salı (Kadınlar) Pazarı da proje kapsamında modern bir görünüme kavuşacak. Yerli üreticilerimiz daha nezih bir ortamda satış yaparken halkımız da keyifli bir şekilde buradan alışverişlerini yapma imkanı bulacak” dedi.

Başkan Ekim, Akçaabat Katlı Otopark ve Pazar yeri projesi için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na ve emeği geçenlere de teşekkür etti.