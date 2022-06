Akçaabat geçmişin izleri geleceğe taşınıyor

Akçaabat’ın hem bölgesel hem de ulusal çapta adından söz ettirecek olan ‘Bellek Müzesi’ için start verildi. Akçaabat Merkez İlkokulu’nun olduğu alanda bulunan tarihi binanın restorasyonu ile şehre kazandırılacak olan Akçaabat Bellek Müzesi için çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

Aslına uygun olarak restore edilecek olan tarihi binanın Bellek Müzesi yapılması ile ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Güzel ilçemiz Akçaabat’ımızı adına ve ününe yaraşır şekilde çağımızın gerekliliklerini de ön planda tutarak geliştirme gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamda Akçaabat’ın tarihini her yönüyle vatandaşlarımıza aktarabileceğimiz bir müze yapıyoruz. Müzemizin adı Akçaabat Bellek Müzesi olacak. Müzede Akçaabat’ımızı her yönüyle anlatan envanterler yer alacak. Tarihi binanın aslına uygun restore edilmesi neticesinde oluşturacağımız müze, her yönüyle Akçaabat’ı yansıtacak. Bellek Müzesi örnek olacak diyoruz; çünkü müzemizi ziyaret eden vatandaşlarımız müzenin içinde geçmişin izlerine dokunurken bahçede de günümüzle kucaklaşacak. Vatandaşlarımızın verimli vakit geçirmeleri için müzemizin bahçesine yemyeşil alanlar, çiçeklerle donanmış çimler, deniz havasını soluyarak rahatça dinlenilebilecek bölümler planlıyoruz. Merkez İlkokulu’nun bahçesindeki tarihi binada oluşturacak olduğumuz müzemiz için çevre düzenleme çalışmalarına başladık. Bölgede yer alan eski Milli Eğitim Binası ve Balıkhane binalarının yıkımını sağladık. Binaların altından akaç Hamam Deresinin ıslahı yapılıyor. Hemen müzenin kenarında bulunan ve görüntü bozukluğu oluşturan trafo binası ise buradan kaldırılacak. Hala faal halde olan Merkez İlkokulu binası ise yaklaşık olarak şehrin 200 m daha içerisinde belediyemizin tasarrufunda bulunan bir arsaya taşınacak” dedi.

Ortamahalle müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Akçaabat Belediyesi tarafından Akçaabat’ın gözdesi tarihi Ortamahalle’de bulunan St. Michael Kilisesi aslına uygun restore edilerek ve gerekli resmi süreçler tamamlanarak ‘Ortamahalle Müzesi’ olarak şehre kazandırıldı.

Ortamahalle Müzesi’nde gelinen son durum hakkında konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, “Ortamahalle Müzesi’nin içinin donanımı ve gerekli envanterlerin temini devam ediyor. Ortamahalle Müzesi’nin iç kısmının faaliyete geçmesi için bakanlığımızla süreçlerimiz devam ediyor. Bunun yanında müzenin bahçesini çok amaçlı alan olarak kullanılmak üzere ve ön kısmında ise bir kafeteryayı hizmete açtık. Müzenin içinde ve dışında yaptığımız restorasyon çalışmaları neticesinde büyük bir bahçe elde ettik. Bu bahçe, sanatsal etkinlikler için açık hava galerisi, açık hava konserleri veya müzik dinletilerinin yapılabileceği bir yer olarak değerlendiriliyor” diye konuştu.

Müzeler, Akçaabat turizmine değer katacak

Geçmişle günümüzün ve geleceğin kucaklaşmasına imkân sağlayan müzelerin Akçaabat’ın turizmine büyük katkı sağlayacağının altını çizen Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, şu değerlendirmelerde bulundu;

“Kültür, sanat, spor ve turizm şehri olan Akçaabat’ı her yönüyle yerli ve yabancı turiste tanıtmak istiyoruz. Akçaabat’ımız konumu itibariyle sahilde denizle iç içe olan bir kent. Merkezden biraz yukarıda birçok yemyeşil yaylalarımız var. Biz, belediye olarak turizmin her çeşidinde Akçaabat’ın adını duyurmayı amaçlıyoruz. Akçaabat’ımıza kazandırdığımız hem Bellek Müzesi hem de Ortamahalle Müzesi özellikle kültür turizminde olumlu sonuçlar elde etmemize vesile olacaktır. Biz, ekiplerimizle birlikte yaptığımız her projeyi birçok yönden tartışıp inceliyoruz. Projelerimizin çok amaçlı hizmetlerde yer almasını önemsiyoruz. Vatandaşlarımız da turistlerimizde müzelerin içinde tarihe yolculuk yapılabilecekken bahçelerinde ise verimli vakit geçirilebilecek. Yerli turistlerimiz de yabancı turistlerimiz de bizim için birer gönüllü turizm elçileridir. Onların memnuniyeti bizim için çok önemlidir.”