Akçaabat festivale hazır

Akçaabat Belediyesince düzenlenen bölgenin en büyük festivallerinden biri olan ve uluslararası kimliğe sahip, Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali’nin bu yıl 30’uncusu yapılacak.

20-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali’nin hazırlıkları tamamladı. Folklor gösterileri, konserler, kültürel sanatsal ve sportif faaliyetler ile daha fazlası Akçaabatlıları eğlenceye doyuracak. Festivale yurt içinden Afyon, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Gaziantep ve Silifke Halkoyunları Grupları yurt dışından ise KKTC Gazimagosa Halkoyunları Ekibi katılacak.

30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali’nin birlik ve beraberliği pekiştireceğini aynı zamanda şehrin sosyo-kültürel hayatına renk katacağını ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Festival; dostluk, birlik ve beraberlik demek, gelenek, görenek ve kültürümüzü yaşatmak, bunları yaparken de insanımızı hem eğlendirmek hem de dinlendirmektir. Bu sebeple Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali’nin 30.’sunu düzenliyoruz. Pandemi sebebiyle festivale iki yıl ara vemek durumunda kalmıştık. Akçaabatlılar festivali çok özledi. Artık hasret sona eriyor. Dolu Dolu bir festival programı hazırladık. İlçemizde her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bu festival programını çok önemsiyorum. Bölgemizin zengin bir kültürü, folkloru ve müziği var. Biz Akçaabat Belediyesi olarak bölgemizin bu zenginliklerini düzenlediğimiz festival programlarıyla ülke genelindeki hemşerilerimizle paylaşmaya gayret ediyoruz. Düzenlenen festivaller dahilinde bölgemizi tanıtmak, turizm potansiyelini arttırmak hedeflerimiz arasında bulunuyor. Ayrıca bölgenin en eski festivallerinden biri olan Akçaabat festivalini düzenlememizdeki amaçlarımız arasında halkımızla bir araya gelmek ve hemşerilerimizin kaynaşmasına vesile olmak, kültürümüzü birlikte yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak da yer alıyor. Halk Danslarının Kaynaşma Merkezi Horunun Başkenti Akçaabat’ta Festival’de buluşalım” dedi.

30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festival Programı ise şöyle;

20 Temmuz 2022; Geleneksel Hıdırnebi Yayla Şenliği, Halkoyunları Gösterileri, Geleneksel Halk Horonu, Yöresel Sanatçı Konserleri, 21 Temmuz 2022; Sahil Park’ta El Sanatları Sergisi, Hamam Çimeni Çarşısı’nda Halı Kursu Sergisi ve Halkoyunları Gruplarının Gösterileri, 22 Temmuz 2022; tüm halkoyunları gruplarının, protokolün ve vatandaşların katılımlarıyla kortej yürüyüşü, Aykut Özer, Taylan Türkmen, Akçaabatlı Sanatçılar Grubu ve Ece Mumay Konserleri, 23 Temmuz 2022; Halkoyunları Gruplarının şehir içinde ve Trabzon 15 Temmuz Parkı’ndaki gösterileri, Pelin Karaağaçlı konseri, Bilal Hancı ve İsmail Türüt ile Bordo- Mavi Gece, 24 Temmuz 2022; Halkoyunları Gruplarının şehir içinde ve Trabzon 15 Temmuz Parkı’ndaki gösterileri, Selim Seyis, İsmail Cumur, ve Resul Dindar konseri ile son bulacak.