Akçaabat Belediye Başkanı Ekim basın mensuplarına çalışmalarını anlattı

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, bugün basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalarını anlattı.

Akçaabat Belediyesi’nde düzenlenen toplantıda yaptığı çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Hem belediyemiz hem merkezi hükümetimiz hem de hayırseverlerin yardımları ile Akçaabatımıza büyük yatırımlar kazandırdık. Belediye Başkanlığı adaylığım dönemimde hazırladığımız proje kitapçığımız Belediye’de çalışma masamın üzerinde, gözümün önünde duruyor. Zaman zaman açıp bakıyorum. Ne demiştik, ne yaptık, hangi aşamadayız daha neler yapacağız. Söz verdiğimiz projelerin bir kısmını tamamladık, bir kısmının inşaat çalışmaları devam ediyor, bir kısmı ise ihale aşamasında. Ayrıca seçim kitapçığımızda olmamasına rağmen zaman içerisinde Akçaabat’ımızın ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan ve hayata geçirdiğimiz proje ve yatırımlarımız da oldu. Yani söz verdiğimizden daha fazlasını Akçaabat’ımıza kazandırdık. Bunu da yeterli görmüyorum. Hep daha fazlasını yapmanın gayreti içerisindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde tüm ekibimizle ‘Her şey Akçaabat’ımız için’ sloganıyla, İçinde yaşayanların huzurlu yaşayacağı, dışardan bakanların gıpta edeceği, sokaklarıyla, parkıyla yeşil alanlarıyla, bütün tarihi değerleriyle herkesin gurur duyacağı Akçaabat’ı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

“Akçaabat’ın gözdesi Ortamahalle’de ve Akçaabat genelin sokak sağlıklaştırma çalışmaları yaptık; bu çalışmalarda büyük yol kat ederek sona yaklaştık” diyen Ekim “Kültür ve medeniyet beşiği olan şehrinizin tarihi kalesi Akçakale Kalesi’nde kazı çalışmalarını gerçekleştirdik; restorasyon çalışmaları hazırlığı içerisindeyiz. Tarihi kaleyi turizme kazandıracağız. Ortamahalle’de bulunan tarihi yapıyı aslına uygun olarak restore edip Ortamahalle Müzesi olarak şehrimize kazandırdık. Yıllardır faal halde olmayan eski tekel binasını 4 yıldızlı otel olacak şekilde ihale ettik. 4 yıldızlı otel olarak şehrimizin turizmine katkıda bulunacak. Spor Lisesi ve Kültür Merkezi inşaatlarımız hızla ilerliyor. Kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu için kolları sıvadık, çalışmalara başladık. Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliğinde Salı pazarı yeri revize edilerek katlı otopark ve daha alternatif bir kullanıma sahip salı (kadınlar) pazarının inşaatı devam ediyor. Pulathane bulvarı için bağlantı noktalarında çalışmalar ilerliyor. Ak Cami önü Fatih parkını yenileyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Halihazırda şehrimiz için daha birçok projeye imza attık” diye konuştu.