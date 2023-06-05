Akçaabat-Batum arası sanatsal bağlar pekişiyor

Türkiye’nin Batum Başkonsolosluğu, Acara Özerk Cumhuriyeti Ressamlar Birliği ve Akçaabat Belediyesi işbirliğinde 30 Türk Ressamın eserlerinin yer aldığı sergi Batum’da açıldı.

Organizasyon, ilk olarak Dünya Kahvaltı Günü olması nedeniyle yapılan kahvaltı etkinliği ile başladı, ardından sergi açılışı ve son olarak da şehir gezisi ile noktalandı. Acara Özerk Cumhuriyeti Ressamlar Birliği Batum Nikolaz Kandelaki Sanat Okulu Sergi Salonu’nda yapılan etkinliğe Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Güngör, T.C. Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yıldırım, Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan, Acara Eğitim, Kültür ve Spor Bakanı Sayın Maia Khajishvili, Acara Eğitim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Kako Dzneladze, Acara Ressamlar Birliği Başkanı Guram Putkardze, ressamlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Acara Özerk Cumhuriyeti Ressamlar Birliği ve Akçaabat Belediyesi işbirliğinde Batum’da düzenlenen Resim Sergisi etkinliğinde duygu ve düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, sanatın evrensel bir dile sahip olduğunu ve farklı kültürleri aynı paydada buluşturduğunu belirtti. Başkan Ekim konuşmasında “Sanat; farklı geçmişlere, kültürlere ve deneyimlere sahip insanları birleştirmek için güçlü bir araçtır. Farklı kültürlerden sanat biçimleriyle ilişki kurduğumuzda; onların tarihi, değerleri ve inançları hakkında daha derin bir anlayış kazanırız. Akçaabat Belediyesi olarak kültürel değerlerimizi ve sanat alanındaki zenginliklerimizi Batum’daki sanatçılarla ve sanatseverlerle paylaşıyoruz. Ülkeler arası kültürel ve sanatsal kaynaşmayı geliştirmek ve buna katkı sağlamak amacıyla Belediyemiz organizasyonunda düzenlediğimiz Resim Sergisi etkinliğimiz karşılıklı olarak devam ediyor. Daha önce 2018 yılında Akçaabat-Batum arasında Resim Sergisi etkinliği düzenlemiştik. Bu yıl da işbirliği halinde düzenlediğimiz etkinlikle ilk olarak Batum’da sergi açtık. Daha sonra Gürcü ressamlar da belirlenen program dahilinde Akçaabatımızda sergi yapacaklardır. Bu tür etkinlikler karşılıklı olarak kültürel kaynaşmanın sağlanması ve dostluk bağlarının gelişmesi açısından çok önemlidir” dedi.

Acara Özerk Cumhuriyeti Ressamlar Birliği ve Akçaabat Belediyesi işbirliğinde düzenlenen organizasyonun ikinci ayağı ise 31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali kapsamında Gürcü Ressamlar tarafından Akçaabat’ta açılacak sergi ile devam edecek.