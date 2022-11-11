AK Partili Ayvazoğlu sektör temsilcilerini dinledi, çağrılarını dikkate aldı

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Basın Kanunu’nda yapılan düzenleme ile ilgili Trabzon’da yerel gazete ve internet siteleri temsilcileri ile bir araya gelerek, talepler doğrultusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Trabzon’da yerel gazete ve internet siteleri ile yaptığı görüşmeler neticesinde Basın Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle ilgili sektör temsilcilerini dinleyen AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, kendilerine yapılan çağrıyı dikkate alarak, konu ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Dijital Mecralar Komisyon Üyesi olan Bahar Ayvazoğlu, yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanan değişiklik teklifine imzasını attı ve değişiklik TBMM Genel Kuruluna sunuldu.

Yerel gazete ve internet sitelerine verilecek ilanların Kamu İhale Kurumu üzerinden verilmesi zorunluluğu kaldırılarak, ilgili maddede yapılan düzenleme sonucu ilanların Basın İlan Kurumu üzerinden verilmesinin devamlılığının sağlanmasına yönelik değişiklik teklifi hazırlandı. TBMM’de torba yasa içinde yer alan gazete ve internet sitelerinin yayınlayacağı ilanların Basın İlan Kurumu’ndan alınıp Kamu İhale Kurumu üzerinden verilmesine olanak sağlayan maddeye gösterilen tepkilere duyarsız kalmayan Milletvekili Ayvazoğlu ve teklife imza atan diğer milletvekilleri, “Önerge ile 4734 sayılı Kanun’un 13. maddesi hükümlerinin uygulanmasında yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır” gerekçesini öne sürerek yerel basının talepleri doğrultusunda düzenlenmesini teklif etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun da imzasının yer aldığı değişiklik teklifi şu ifadelerle TBMM’ye sunuldu:

"Görülmekte olan 364 sıra sayılı kanun teklifinin 12. maddesi ile değiştirilen 4734 sayılı kanunun ek birinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Bu kanunda’ ibaresinin ‘Bu kanunun 13. maddesi saklı kalmak üzere bu kanunda’ şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz."