AK Partili Ayvazoğlu meclisten seslendi: “Türkiye Cumhuriyetini itibarsızlaştıramazsınız!”

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, CHP’nin Türkiye Cumhuriyetini itibarsızlaştırmaya yönelik siyaset yaptığını ifade ederek CHP’nin, normal koşullarda bir ihtimal devlet yönetmeye talip birilerinin yapmayacağı şekilde hedefine devleti, Türkiye Cumhuriyetini koyan, Türkiye Cumhuriyetini itibarsızlaştırmaya yönelik her türlü adımları atan, çizgisinden sapmış bir parti olarak değerlendirdi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu TBMM’de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ayvazoğlu “Son dönemlerde sandıktan umudunu kesen muhalefet, efendilerince kendilerine dikte edilmiş yeni stratejiyle hedeflerine Türkiye Cumhuriyetini koydu. O, ‘devlet kimyasal silah kullanıyor‘ gibi alçakça bir iftira da, ana muhalefet liderinin Amerikalardan kendi ülkesini `Narko Devlet` olarak nitelemesi de, Türkiye Cumhuriyetini itibarsızlaştırma stratejisinin ürünüydü. Yoksa, normal koşullarda bir ülkede kendine iktidar arayan, devlet yönetmeye talip birilerinin devleti ve kurumlarını itibarsızlaştırması akıl işi mi ? Yönetmeye talip olduğu devleti `Narko Devlet` diye nitelemesi akıl işi mi? Yine son olarak muhalefet tarafından milli iradenin, hukukun ve siyasetin gücünün hiçe sayıldığı ve birilerinin ülkeyi adeta kayıtdışı bir şekilde yönetme arzusu bir anayasa taslağı adı altında servis edilmiştir. Bu ucube sözde anayasa taslağının arkasındaki darbeci-gerici zihniyetin Türkiye siyasetine ipotek koyma çabaları sonuç alır mı sanıyorsunuz? 15 Temmuzdan antrenmanlı milletimiz böyle bir darbeye geçit verir mi sanıyorsunuz” ifadelerini kullandı.