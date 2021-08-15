AK Parti’den Şehit Özel Harekât Polisi Komiser Ahmet Çamur adına hatıra ormanı

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu Şehit Polis Komiser Ahmet Çamur’un vefatının altıncı yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.

Vatan için canını feda eden bütün şehitlere Allah’tan rahmet dileyen İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu "Devletimizin bekası milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit polis Komiser Ahmet Çamur da vatanımız için canını feda etti. Bugün ülkemizde huzur ve güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak bunları başta Aziz şehitlerimize borçluyuz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız ve rahmetle anmaya devam edeceğiz" dedi.

Şehit Polis Komiser Ahmet Çamur için hatıra ormanı oluşturduklarını belirten İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu "Ülke olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Son zamanlarda sel, doğal afetler ve orman yangınları gerçekten bizleri çok üzdü ve millet olarak adeta yaraları sarmak için seferber olduk. Bizlerde elimizden gelen gayreti ortaya koyduk. Bugün şehit polisimizin vefat yıldönümü. Bizler hem kendisini rahmetle anmak hem de adını hatıra ormanında yaşatırken yanan yerleri yeniden yeşertmek istedik. Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Orman Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile protokol yapılarak Antalya’nın Manavgat ilçesinde ’Ahmet Çamur Hatıra Ormanı’ oluşturulması konusunda mutabakat yapıldı. İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu anma programı sonrasında Şehit Komiser Ahmet Çamur’a adına tutulan anı defterine düşüncelerini yazdı.