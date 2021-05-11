banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
Kritik maçların hakemleri açıklandı!
Kritik maçların hakemleri açıklandı!

Ahşap köy evi yanarak kül oldu

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde ahşap bir köy evi dün gece çıkan yangında yanarak kül oldu.

TRABZON 11.05.2021, 10:28
Ahşap köy evi yanarak kül oldu

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde ahşap bir köy evi dün gece çıkan yangında yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çalışanlar mahallesinde Döne Kuloğlu’na ait evde dün gece henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında ahşap ev bir anda alevler içinde kalırken, yapılan tüm söndürme çalışmalarına rağmen ev yanarak kül oldu. Ölen veya yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
17°
açık