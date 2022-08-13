Akçaabat Belediyesi tarafından organize edilen 12-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen 9. Uluslararası Resim Çalıştayı başladı.

Sekiz gün boyunca devam edecek olan 9. Uluslararası Resim Çalıştayı’na 9 ülkeden toplamda 17 resim sanatçısı katıldı. Türkiye başta olmak üzere Hindistan, Gürcistan, Dağıstan, Cezayir, Rusya, Pakistan, Polonya ve İran’dan gelen sanatçıları bir araya getiren çalıştayda ressamlar, sanatseverlere resim sanatının en güzel örneklerini özgün bir ortamda görme imkânı sunuyorlar. Çalıştay kapsamında tüm sanatçılar atölye çalışmalarını Akçaabat Belediyesi’ne ait Resim Galerisinde icra ediyor.

Akçaabat Belediyesi’ne ait Resim Galerisi’nde canlı performans sergileyen resim sanatçılarını ziyaret eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Akçaabat resimlerle ve renklerle şenlenecek. Çalıştayda hemşehrilerimiz, sanatsever vatandaşlarımız resim sanatçılarının canlı performanslarına tanıklık edecekler. Düzenlediğimiz etkinliklerle mavi ile yeşilin kucaklaştığımı şehrimizi Akçaabat’ımızı uluslararası platformda tanıtmaya devam edeceğiz. Akçaabat’ımızı evrensel kültür ve sanat merkezinin beşiği haline getireceğiz“ dedi.