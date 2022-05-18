3 yıl önce selde yıkılmıştı yeniden yapılıyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüşerek ilçelerin taleplerinin gerçekleştirilmesi için Trabzon’a ek yatırım bütçesi kazandırdı.

Trabzon’da saha ziyaretlerinde almış olduğu talepleri Ankara’da ilgili kurumlara ileten Milletvekili Ayvazoğlu, bakanlarla da özel görüşerek taleplerin gerçekleşmesini sağlıyor.

Milletvekili Ayvazoğlu, Trabzon’da milli eğitim alanındaki yatırım proje ve ihtiyaçlarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile TBMM’de bir görüşme gerçekleştirdi.

Arsin Belediye Başkanı Muhammed Sait Gürsoy ve Düzköy Belediye Başkanı Yılmaz Ankara’nın da katıldığı görüşmede Milletvekili Ayvazoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e Trabzon’un taleplerini, okulların ihtiyaçlarını, veli ve öğrencilerin beklentileri üzerine hazırladığı dosyayı sundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile yapılan görüşme neticesinde, Araklı Çamlıktepe Mahallesi’nde heyelan sonucu yıkılan okulun yerine Karadere Bölge İlkokulu yapılması, Araklı yeni Hükümet Konağı binasında faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gerekli donanım ve ihtiyaçlarının karşılanması, Araklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Spor Salonu’nun yıkılarak yeniden inşa edilmesi, Düzköy ilçesinde fiziki koşullarının yetersizlikleri dolayısıyla öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamayan ilçe Anadolu Lisesi’nin yıkılarak 4 katlı olarak yeniden inşa edilmesi, Düzköy ilçesinde ailelerin yoğun taleplerinden biri olan anaokulunu ihtiyacının gerekli kamulaştırmalar yapılarak ilçeye kazandırılması, Çarşıbaşı ilçesi Öğretmenevi için 1 milyonluk yatırıma 500 bin TL’lik daha ilave bütçe ilave edilmesi, Arsin ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan eski kaymakamlık binasının dönüştürülerek gençlere ve kadınlara yönelik boş vakitlerini değerlendirebilecekleri, çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri tesise dönüştürülmesi projelerinin ve yatırımlarının konularında gerçekleştirilmesi için gerekli talimatlar verildi.

Trabzon’un milli eğitim alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli çalışmaları hassasiyetle takip ettiklerini belirten Milletvekili Ayvazoğlu, "Taleplerimizi karşılayan ve il genelinde proje okullarının devamlılığı, ilçelerimizde bilim ve bilişim atölyelerinin oluşturulması, spor salonları ve tesisler ile yeni okulların yapılması noktasında verdiği desteklerden dolayı Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer’e teşekkür ediyorum" dedi.